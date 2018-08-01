В Золочевском районе выявили наркосбытчика

В Харьковской области правоохранители задержали сбытчика наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

33 летнего жителя Золочева задержали во время сбыта 4 мл наркотика за 300 гривен.

В ходе личного обыска у мужчины обнаружили деньги, полученные за продажу наркотического вещества, 6 мл наркосредств и почти 1000 гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска квартиры наркодельца полицейские обнаружили и изъяли 20 литров наркотической жидкости коричневого цвета, средства и вещества для изготовления наркотика.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении, а также наложении ареста на имущество