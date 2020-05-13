В зоне ЧАЭС ликвидировали все пожары

На Житомирщине на данное время ликвидировано большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесах потушены. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"В последние дни тема пожаров утратила хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодняшний день в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил спасателей и пожарных за их тяжелый труд.

Напомним, пожар в Зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4300 га территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди. Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.