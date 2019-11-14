В зоне ЧАЭС задержали сталкеров из Харькова

В зоне ЧАЭС правоохранители обнаружили трех незаконных «туристов» из Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Киевской области.
Нарушителей обнаружили во время патрулирования в отселенном селе Красное.
Как выяснилось, трое молодых мужчин приехали в зону отчуждения из Харькова с целью экстремального туризма.
В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нелегалам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы дел направлены в суд для принятия решения по делу.