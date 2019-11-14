В зоне ЧАЭС задержали сталкеров из Харькова

14 ноября 2019 г. 15:26
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В зоне ЧАЭС правоохранители обнаружили трех незаконных «туристов» из Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Киевской области.

Нарушителей обнаружили во время патрулирования в отселенном селе Красное. 

Как выяснилось, трое молодых мужчин приехали в зону отчуждения из Харькова с целью экстремального туризма. 

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нелегалам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел направлены в суд для принятия решения по делу.

 

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