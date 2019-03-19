В зоне ООС на Донбассе погиб житель Харьковской области

19 марта 2019 г. 14:38
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16 марта 2019 в зоне боевых действий на Донбассе при исполнении воинского долга погиб житель Харьковской области – 49-летний изюмчанин младший сержант Александр Федорович Пышный.

Об этом сообщает местное издание Обрії Изюмщини.

Александр Пышный родился 19 января 1970 года в городе Изюм Харьковской области. В 1987 году окончил Изюмскую среднюю школу №11. В 1992 году окончил Харьковский автомобильно-дорожный техникум.

С января 2015 мужчина проходил военную службу в должности водителя-санитара сначала по мобилизации, а затем - на контрактной основе в зоне боевых действий.

Как сообщается, прощание с погибшим  состоится в Изюме завтра, 20 марта, в полдень.

 

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