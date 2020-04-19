В зоне риска: почему о тех, кому особо опасен COVID-19, забыли

Первая жертва COVID-19 в Харьковской области, как и подавляющее большинство умерших в Украине и мире, имела сопутствующие заболевания, в частности, диабет. И именно они уменьшают шансы на выздоровление.

Между тем тысячи харьковчан вынуждены каждый день рисковать и подвергаться опасности, потому что не могут безопасно получить необходимую медицинскую помощь, в которой нуждаются ежедневно.

Волонтер и активистка организации Дія-дзен Елена Вишня сама живет с диабетом. Она пытается помогать старикам продуктами и излишками инсулина, если у кого он есть, ведь своевременно харьковчане его получить не могут. Вообще это в городе постоянная проблема: необходимая субвенция в 42 миллиона гривен только перечислена, из местного бюджета недостаток не покрывают, предпочитая закупки проволочных зверюшек, а люди, которые и так находятся в зоне риска, по несколько раз в неделю вынуждены ходить к врачу в надежде получить рецепты.

Тогда как в других регионах по договоренности с главными врачами их сразу же передают в аптеки, чтобы уменьшить количество опасных контактов для пациентов.

Однако в Харькове схема пока не изменилась. Плюс недостаток лекарств.

Елена Вишня, ОО Дія-дзен

Тест-полоски у нас обычно выдавали детям, в этом году не было еще не одной выдачи. Что касается инсулина, сегодня в 26-й больнице даже рецепты отказывались выдавать. Что противозаконно. Что по самому лекарству, говорят, субвенция есть, но по факту выдачи инсулина в области еще нет. В Дергачевском районе, например, в аптеках выдают в долг. Мало того, что это и так наверно, без запаса инсулина, но люди, которые в зоне риска, им приходится по несколько раз ходить в поликлинику, где зона риска заразиться большая, в аптеку и возвращаться ни с чем.

В зоне риска и ВИЧ-положительные и наркозависимые. Здесь ситуация немного другая, говорят врачи. Таким пациентам также практически ежедневно приходится нарушать правила самоизоляции, чтобы получить АРВ или заместительную терапию. Причем врачи настоятельно рекомендуют не прекращать лечение в период пандемии, иначе встреча с вирусом может быть фатальной. А также как можно скорее обратиться за помощью специалистов тем, кто был в ремиссии, но опять вернулся к наркотикам или алкоголю из-за депрессии. Последнее, говорят, не помогает от вируса, а наоборот ослабляет организм.

Евгений Бабенко, нарколог медцентра «Альтернатива»

Мало того, что есть интоксикация психоактивными веществами, еще снижается и иммунитет организма, организм хуже справляется с бактериально-инфекционной нагрузкой, их организм просто не справится с ковидом, и то. что есть сопутствующие заболевания. То есть организм будет реагировать слабо и обострятся все сопутствующие заболевания.

Угрожающая ситуация сложилась у онкобольных, которые также в зоне риска. Часть из них вынуждены через весь город ездить на консультацию в диспансер в Померки, не только рискуя заразиться, но и сталкиваясь с тем, что их не всегда пускают в общественный транспорт на льготных условиях.

Кроме того, сообщила новостям АТН основательница Украинской федерации «Борьба против рака» Елена Шержукова, медики онкоцентра не получили защитных средств и тестов. С тестированием согласилась помочь частная лаборатория, но алгоритма и условий для лечения зараженных COVID в онкоцентре нет.

Если же будет обнаружено хотя бы одно заражение и онкоцентр закроют на карантин, без помощи останутся все онкобольные в регионе, у которых нет времени ждать. Многие из них и так из-за пандемии уже были вынуждены отказаться от лечения в Киеве и за рубежом.

Столь же критическая ситуация сложилась и в нефрологическом центре. Больные с почечной недостаточностью каждые три дня должны проходить процедуру гемодиализа, иначе - мучительная смерть. Все это происходит в общем помещении, люди добираются в больницу самостоятельно, и если хоть один из них будет зараженным - это смертельный риск для всех. Алгоритмов, что делать - тоже нет, как и средств защиты.

Олег Нежурин, председатель областной Ассоциации пациентов гемодиализа

Маски – это, конечно, полная профанация, потому что у пациента пенсия 1500 гривен, он покупает маску одну, ходит в ней 2 недели, лежит 4 часа, она сама становится источником заражения. И если в зале они лежат на расстоянии, то в раздевалке один человек приходит, другой уходит – там очень большое количество людей скапливается.

Еще одна проблема, о которой говорят как в ассоциации больных гемодиализа, так и в других специализированных больницах, - доставка медперсонала. Если больным с почечной недостаточностью даже из районов администрации хоть как-то обеспечивают транспорт, это прописано в законодательстве, то медики вынуждены добираться сами. Многие медсестры харьковских больниц - жительницы пригорода. Доехать в Харьков им нечем и не на что, нередко они вынуждены даже ночевать в больницах.

Олег Нежурин, председатель областной Ассоциации пациентов гемодиализа

То есть нельзя взять медсестру на подмену, поставить ее, если медсестра задержалась, потому что они не смогут просто работать с этим оборудованием, это высококвалифицированные специалисты. И очень много наших медсестер из пригорода. Обещали и на уровне ХОГА, и на государственном уровне, что решится вопрос с транспортировкой, но никакой вопрос не решен, и это очень большая проблема. У нас есть даже медсестра, она берет такси за свои деньги при зарплате в 4000, доезжает до Алексеевки, а с Алексеевки - общественным транспортом

Кроме того, как говорят уже молодые родители, во время карантина дети остались без плановых прививок, а астматики, сердечники и гипертоники, которые тоже в зоне риска, не могут получить своевременные консультации врача, сталкиваются с отказами в помощи и лечении, кроме разве что экстренных случаев.