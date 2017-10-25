Вакцина против гриппа поступит в Харьков в ноябре

Со 2 по 11 ноября в аптечной сети Харькова ожидается поступление вакцины против гриппа французского производства.

Об этом сегодня, 25 октября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, на сегодняшний день эпидемичный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харьковском регионе не превышает норму.

Всего на текущий период по городу зарегистрировано 32 тыс. 433 случая инфекционных заболеваний, в том числе - 25 тыс. 827 случаев гриппа и острых респираторных заболеваний, что на 22,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юрий Сороколат отметил, что с 6 октября был возобновлен еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди харьковчан. За 41-ю неделю в лечебные учреждения обратились 5009 человек, в том числе 3742 ребенка, 1291 - из дошкольных учебных учреждений.

В случае роста заболеваемости и количества людей, которым нужна будет госпитализация, будет перепрофилирован коечный фонд учреждений здравоохранения.