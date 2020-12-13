Вакцинация от COVID-19 в Украине: врач объяснил детали

Во время кампании по вакцинации от коронавируса в Украине будут актуальными все ограничительные меры, действующие на сегодняшний день. При грамотной информационной политике количество желающих вакцинироваться граждан будет расти.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Даже при вакцинации будет необходимо придерживаться определенных ограничительных мер, применяемых сейчас", – отметил он.

"Наверное, это позволит открыть все заведения, которые обслуживают население. Однако индивидуальные меры, такие как соблюдение дистанции или использования масок, останутся актуальными", – добавил медик.

Комментируя данные последнего соцопроса, который показал, что 40% украинцев намерены отказаться от прививки от COVID-19, даже если она будет бесплатной, Курпита спрогнозировал, что ситуация изменится.

"Я смотрю, что количество украинцев, которые готовы вакцинироваться, растет. Если полтора месяца назад было 37%, сейчас уже 57% готовы вакцинироваться", – сказал он.

"Правильная информационная политика с объяснением, для чего это нужно, с определением тех групп, которые должны вакцинироваться в первую очередь, а также демонстрация того, что это не коррупционная схема, что не будут использоваться какие-то дополнительные стимулы или еще что-то приведет к позитивным изменениям в обществе, общество начнет толерантно участвовать в программе вакцинации", – заявил врач.