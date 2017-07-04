Вакцинация от кори. Советы иммунолога

Высокая температура, общая слабость, отсутсвие аппетита. И лишь с развитием заболевания проявляются его характерные высыпания. Корь начинается, как обычное ОРЗ, а между тем заболевший уже опасен для окружающих. Кроме того корь опасна своими осложнениями, которые могут привести к смерти.

Андрей Волянский, врач иммунолог:

Основные риски - осложнения, это пневмония, поэтому можно лечить корь дома, но любые факторы, которые указывают на развитие пневмонии, означают немедленную госпитализацию и очень неприятные осложнения со стороны нервной системы - менингиты и энцефалиты.

Смертельных случаев от осложнений после кори в этом году пока зарегистрировано лишь два. Украинские чиновники от медицины пока не торопятся бить тревогу. На начало июля по данным Министерства здравоохранения заболевших корью более 700. Среди лидирующих областей - Ивано-Франковска и Одесская. В Харьковской области - пока не зарегистрировано ни одного случая. Прививать от кори своих детей харьковчане готовы, только с определенными оговорками.

Наталья Карасева, няня:

Это необходимость. - Почему так считаете? - Потому что разыгралась эпидемия из-за того, что не делала, скорей всего. Но лучше - качественную вакцину использовать. Ну, я бы сделала своим детям, но нужны деньги.

Мария, медработник:

Когда-то прививалась. А ребенок - нет, у ребенка были аллергические реакции, поэтому мы ребенка не прививали. - Сейчас как, проверяли, не проверяли на аллергические реакции? - Вообще-то нет, ребенок относительно не болеет, занимается спортом и у нас, в общем-то все хорошо.

Татьяна Жураковская, врач-педиатр:

Если сыворотка соблюдалась вся холодовая цепочка, - положительно. Вы не можете гарантировать, что ее соблюдали, поэтому ребенок может быть вакцинирован, но не иммунен. Наверное, лучше приобретать самому вакцину. Там вы хотя бы можете гарантировать качественную транспортировку от места приобретения до вакцинации ребенка.

Резкий спад желания у населения вакцинироваться от кори наблюдался после последней эпидемии в 2006 году, говорят медики. Тогда государство активно занялось программой вакцинации, но после смерти мальчика из Краматорска, программу свернули. Сейчас желающих прививаться стало больше, считают врачи, но страхи остались. Медики снова уверяют, что вакцина качественная, но при этом признают - поголовная прививка всем не нужна.

Андрей Волянский, врач иммунолог:

Вакцина живая, она не такая простая. Она может накладываться на какие-то процессы, протекающие в иммунной системе ребенка или взрослого. Поэтому, во-первых, ребенка или взрослого нужно обследовать, а если он был уже однажды привит, нужно установить, нет ли у него иммунитета. Может, эта вакцинация ему в принципе не нужна.

Воздействие препарата нужно отслеживать и после вакцинации. В соответствии с календарем в Украине предусмотрено два этапа прививок от кори - в 12 месяцев и затем в 6 лет. После первого этапа на вакцину не отвечает около 15% детей, говорит иммунолог, а после повторного привития до 7% находятся в зоне риска.