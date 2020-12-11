Вакцинировать украинцев от COVID-19 будут стационарно и с помощью мобильных групп

11 декабря 2020 г. 14:01
Источник: РБК-Украина
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В Украине планируют использовать комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп. Об этом заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

Для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации - ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - сказал Кузин.

Отметим, что ориентировочно вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 1 марта 2021 года. При этом фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

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