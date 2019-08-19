"Вакцины есть - было бы желание". Какие препараты в наличии на Харьковщине

Вакцины есть - было бы желание. На Харьковщине есть все препараты для вакцинации согласно Национальному календарю прививок. Об этом рассказали в областной инфекционной клинической больнице. Там расположен склад иммунобиологических материалов. На словам врачей, пренебрежение прививками привело в свое время к вспышке заболеваемости корью. А какова ситуация сейчас?

Это - вакцина против туберкулеза . Это - АКДС для деток , это - против гемофильной инфекции

Склад иммунобиологических препаратов. Температура на складе - менее четырех градусов тепла. Ее контролирует компьютер. Показатели снимаются и днем, и ночью. Эти приборы отражают работу машинного отделения. Все - для качества вакцины.

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА, работница склада

Это первый мотор , который работает сейчас, этот отключен. Если поломка первого мотора - переходим на второй. Если и он выходит из строя, у нас есть специальный генератор

Из этого склада вакцины получают все лечебные учреждения Харьковщины. Здесь сотни тысяч дозировок - запасы на год, говорит врач Валентина Скляр. На складе есть все вакцины, прививки которые предусмотрены Национальным календарем прививок для детей. Это - десять болезней, в их числе - и корь

ВАЛЕНТИНА СКЛЯР, врач Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы

Все вакцины получаем бесплатно. И все вакцины выдаются в районные лечебные учреждения бесплатно

Прививки, например, от кори, рассказывает врач, имеют чуть больше половины детей на Харьковщине. Чтобы обезопаситься от вспышки болезни, надо охватить компанией по вакцинации девяносто пять процентов детей.

Заболевание передается воздушно-капельным путем + летучесть этой инфекции очень высокая

Если в школу придет один ребенок с корью - распространение инфекции мгновенное, говорит клиницист Светлана Ткаченко. Сейчас заболеваемость пошла на спад. Всего с февраля прошлого года корью переболели более тысячи детей. Болезнь опасна осложнениями. Это - пневмония, отит, энцефалит

СВЕТЛАНА ТКАЧЕНКО, зав. отделением №1 Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы

Повышение заболеваемости в этот период времени было связано с тем, что одно время не было вакцин, плюс - некоторые родители не хотели прививать детей по своим соображением или медицинским показателям, и это привело к тому, то уровень заболеваемости значительно вырос

Накануне Министерство здравоохранения и Министерство образования подтвердило запрет на посещение школ и детских садов детьми, не имеющими прививок и при этом не имеющих медицинских противопоказаний для прививок.

Чиновники ссылаются на статью 15 закона Украины защиты населения от инфекционных болезней. Таким детям и их родителям чиновники предлагают альтернативные формы обучения.

А это восьмая городская поликлиника в Харькове. Врачи говорят - желающих сделать прививки стало больше. Горожане пожилого возраста говорят - пример берут с молодежи.

Здравствуйте, проходите , пожалуйста, присаживайтесь, это вот в карточку вклеите

Наталье Бойко - семьдесят. Пришла, чтобы сделать прививки от дифтерии и столбняка.

На прививку женщину направил семейный врач.

НАТАЛЬЯ БОЙКО, харьковчанка

Я решила сделать прививку от дифтерии, потому что горло у меня не очень. И я, честно говоря, боюсь ангин и всех инфекций, которые связаны непосредственно с горлом

Це журнал в нас обліку від дифтерії та правця, от сьогодні в мене вже 14 людей було

Элла Калугина - медсестра в восьмой городской поликлинике Харькова. Говорит - случаев ускладенння после вакцинации в этом году не было.

ЭЛЛА КАЛУГИНА, медсестра

Найчастіше це дифтерія та правець плюс це повинно тривати кожні десять років, людина повинна приходити щепетись. Під час осіннього періоду від грипу приходять , був ось спалах кору - приходили люди, багато щепились від кору

С начала года прививки здесь сделали более трех тысяч харьковчан.