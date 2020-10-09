ВАКС избрал меру пресечения главе Харьковского окружного админсуда, задержанной на взятке

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Харьковского окружного админсуда, задержанной в конце сентября на передаче 3 тысяч долларов подчиненному.

Как сообщили в пресс-службе ВАКС, в четверг, 8 октября, ей избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, председателя Харьковского окружного административного суда задержали во время передачи взятки в сумме 3 тысячи долларов подчиненному судье.

По данным СБУ, такую сумму женщина передавала одному из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Действия главы суда квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Данной мерой пресечения на подозреваемую до 22 ноября 2020 включительно возложены процессуальные обязанности: сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелем; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.