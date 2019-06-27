Вам не нужно тратить время на образование в Польше, если эти 3 пункта про вас ®

Поступление за рубежом - серьезное испытание для абитуриента и его близких, ведь помимо материальной стороны вопроса возникают другие трудности - преодоление языкового барьера, поездки в другую страну, сбор и подача документов, вступительные тесты.

Кроме того, быть студентом польского вуза не так-то просто. Какие качества и привычки могут поставить крест на вашей учебе в Польше?

Любовь к списыванию

Некоторые студенты с постсоветского пространства до сих пор считают, что платное обучение дает им полную свободу и избавляет от необходимости делать какие-либо академические успехи. Например, зачем готовиться к тестам и экзаменам, если вы заплатили за курс обучения? Разве положительный балл не заложен в цену контракта с вузом?

Реальность быстро возвращает на землю тех, кто планировал семестр заниматься своими делами, а на сессии достать большую шпаргалку или просто перекупить прошлогодний курсовой проект. Успешное зачисление в любой польский вуз, например, поступление во Вроцлавскую политехнику, не дает гарантий, что вас не отчислят за неуспеваемость.

Мораль: не собираетесь учиться - не поступайте в польский вуз.

Регулярные прогулы лекций и практики

В студенческой среде ходят мифы о вписке отсутствующих на занятиях товарищей в ежедневный бюллетень посещения, о том, что профессора в Европе не обращают внимания на присутствующих, о возможности пять лет проработать полный день, числясь в универе, а затем забрать диплом. Что ж, в реальной Польше, а не в мечтах прогульщиков, лояльности к пропускам лекций в польских вузах не намечается.

Мораль: Посмотрев официальный сайт Ягеллонского университета, можно убедиться, насколько серьезно тут настроены на качественное образование и научную работу, а не на прогулы.

Проблемы с алкоголем

Разгульная студенческая жизнь - очередная выдумка, которой нет места в польских вузах. Преподаватели, деканат и все сотрудники инфраструктуры любого вуза резко негативно настроены против пьянства, не принимают в классы не то что в состоянии опьянения, а даже с легким запахом алкоголя. Поэтому не стоит рассчитывать здорово провести время, а потом просто получить специальность на блюдечке. У студентов бывают проблемы с зависимостью, но играть с ними в нянек здесь никто не намерен.

Мораль: Если вы приехали отрываться, то отправляйтесь в тур по барам, а не в приемную комиссию университета.

Какие студенты смогут добиться успеха в польских университетах?

Прежде всего, ответственные и целеустремленные молодые люди, чьи амбиции лежат в сфере науки и работы, а не детских развлечений.

“При поступлении в польский вуз требуется подать эссе о себе - небольшое сочинение, где в самых позитивных красках расписать свои достижения и желание получить образование именно здесь,” - рассказали специалисты, помогающие украинцам пройти обучение в Польше с Univerpl.

Чем более положительное впечатление вы произведете на комиссию, тем больше ваши шансы. И в дальнейшем советуем вас не отступать от позитивной намеченной линии, чтобы потратить свое время и средства на то образование, которое вам действительно нужно.

