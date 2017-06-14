ВАСУ отклонил иск к президенту о запрете российских соцсетей

14 июня 2017 г. 16:34
Источник: Левый берег

Высший административный суд отказал в удовлетворении иска студента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Никиты Евстифеева к президенту Петру Порошенко о признании неправомочным указа о запрете российских социальных сетей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На заседании в среду, заслушав позиции сторон, суд  оперативно принял решение и огласил его резолютивную часть.

Отмечается, что коллегия судей ВАСУ отказала в признании противоправными и недействительными ряда пунктов указа президента от 15 мая о введении в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Напомним 16 мая Порошенко ввел в действие санкции против 1700 российских компаний и физлиц, в том числе соцсетей  "Вконтакте" и "Одноклассники". Выступая на брифинге в Страсбурге, президент заявил, что Украина отменит блокировку сразу же после прекращения агрессии РФ.

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