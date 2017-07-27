Ваучеры на лекарства и продукты. Стартовал новый проект Красного Креста по выдаче помощи переселенцам

Переселенка из Донецка Людмила Мельникова приехала в Харьков три года назад. Все это время жила здесь вдвоем с мужем, после его смерти осталась в чужом городе одна. Пенсии едва хватает на оплату жилья, говорит женщина, поэтому получая помощь от Красного Креста, может купить самые необходимые лекарства и продукты.

Людмила Мельникова, переселенка из Донецка:

Я перенесла операцию - у меня кардиостимулятор я имею, и на позвоночнике оепрация - у меня два импланта. Я к тому, что вот у меня пенсия, помогают, вот 600 гривен ежемесячно на продукты и 300 гривен на лекарства.

С самого утра - в пункте выдачи гуманитарной помощи несколько десятков переселенцев. В течение дня, говорят волонтеры, карточки на покупку продуктов и лекарств могут получить около 300 человек. Совместный проект Немецкого Красного Креста и Общества Красный Крест в Харьковской области направлен на поддержку более 5 тысяч переселенцев. В первую очередь специальные ваучеры выдают людям с особыми потребностями, пенсионерам и многодетным семьям. Это уже не первый проект по ваучерной поддержке внутренне перемещенных лиц, говорят в харьковском Красном Кресте, подобная выдача помощи уже проводилась в 2015-м и 2016-м годах. Но тогда переселенцы получали деньги только на покупку продуктов - 500 гривен, теперь эту сумму немного увеличили и добавили средства на медикаменты.

Валентина Костенко, зам. предс. ХОО "Общество Красного Креста":

Когда мы изучали потребности бенефициара, это наша работа. Мы увидели, что это люди, которые часто хронически больны, пожилые люди, с детками. И они тратят определенную сумму на медикаменты. Мы обратились к представителям Немецкого Красного Креста. Изыскать возможность и выделить аптечные ваучеры, это сработало.

Сегодня в Харькове с визитом - Генеральный консул Германии Вольфанг Мессингер, немецкое Министерство иностранных дел - еще один партнер проекта. По его словам, несмотря на то, что Германия сейчас активно помогает беженцам из других стран, таких как Сирия или Ймен, поддержка переселенцев в Украине - также в приоритете.

Вольфганг Мессингер, Генеральный консул Германии:

По нашей информации ситуация не улучшается для переселенцев, потому что очень много людей сейчас находятся в сложной финансовой ситуации, потому что деньги, которые у них были изначально закончились, аренда выше, и деньги для питания, для напитков - их меньше.

Ваучеры на продукты питания и медикаменты от Красного Креста переселенцы, которые проживают в Харьковской области, будут получать ежемесячно в течение двух с лишним лет. На данный момент Харьковщина - третья среди украинских регионов по количеству внутренне перемещенных лиц, в этом списке уступает лишь неоккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.