Важность дезинфекции помещений в условиях карантина®

Угроза заражения, высокий риск распространения вирусной инфекции, массовые заболевания рождают правильные мысли о необходимости дезинфекции помещения – жилого или рабочего. Быстро и эффективно уничтожить вирусы в воздухе и на открытых поверхностях помогают бактерицидные лампы: они доказали свою эффективность в борьбе с многочисленными инфекциями, передающимися воздушно-капельным и контактным путем.

Бактерицидная лампа или дезраствор: что лучше?

Для борьбы с вирусами хороши все средства с доказанной эффективностью:

обработка рук дезрастворами;

мытье поверхностей;

проветривание.

Но очищение воздуха с одновременным уничтожением зараженных частиц с любой поверхности дает только лампа ультрафиолетового света. Именно поэтому купить ее имеет смысл и для квартиры, и для медицинского учреждения, и для предприятий общественного питания. Тем более что ассортимент позволяет выбрать самые прогрессивные модели, не требующие изоляции людей.

Ультрафиолетовое излучение – наиболее универсальный способ побороть:

вирусы;

плесень;

грибковые инфекции.

Их регулярное применение помогает в борьбе со многими заболеваниями респираторного характера – а именно они чаще других становятся причинами эпидемий и последующего карантина.

Бактерицидная лампа: как работает

Хотите уничтожить вирусы? Используйте ультрафиолетовую лампу. Ее устройство обеспечивает 100% уничтожение опасных возбудителей респираторных инфекций благодаря отлаженной схеме работы:

В каждом изделии есть ртутная лампа, которая выделяет ультрафиолетовые лучи.

Оболочка изготовлена из увиолевого стекла, которое легко пропускает такой тип излучения, но задерживает вредный для живых организмов озон.

Ультрафиолетовые лучи проникают в ДНК вирусов и разрушают их.

Работа таких устройств обеспечивает максимальный дезинфицирующий эффект – и воздуха, и любых поверхностей в поле излучения.

Виды бактерицидных ламп: и для дома, и для работы

Лампы для дезинфекции помещений различаются ценой и типом конструкции. Чтобы эффективно санировать любое помещение, можно купить:

Стационарное устройство с ограниченным радиусом действия. Они популярны по причине невысокой цены и высокой эффективности.

Передвижные – пользуются наибольшим спросом и для бытового применения, и для медучреждений или офисов, но цена их несколько выше. Зато и удобства больше.

Конструкция ультрафиолетовых ламп – повод задуматься о том, что именно вам нужно:

Приборы открытого типа работают по всему объему помещения, дезинфицируя сразу все, что попадает под действие излучения. Но людям и животным находится в этой комнате нельзя.

Закрытые, или рециркуляторные, лампы – очищают воздух, который попадает внутрь устройства. В помещение он выходит уже очищенным, но объемы и возможности такого прибора несколько ограничены. Зато работают лампы закрытого типа в присутствии человека, не нанося ему никакого вреда.

Какое помещение нужно продезинфицировать? От его типа зависит и выбор принципа монтажа:

Напольные подходят для крупных однообъемников, они эффективно работают на большой площади.

Потолочные или настенные можно прикрепить исходя из потребности, к тому же их дизайн не портит общее убранство комнаты.

Портативные настольные хороши для небольших жилых помещений и для местной дезинфекции.

Все виды бактерицидных ламп в Украине можно купить в компании Завет. Бактерицидная лампа – эффективное оружие для борьбы с непрошенными гостями в виде вирусов, какими бы агрессивными они не были. Главное – следовать правилам карантина и дезинфицировать воздух и поверхности – чтобы защитить себя и своих близких.