Вчера - по 8, завтра - по 5? В Харькове - новые-старые тарифы на метро

Решение о повышении тарифа на проезд в Горэлектротрансе исполком принял шестого февраля. А уже на следующий день в трамваях и троллейбусах проезд стал стоить 6 гривен, в метро - восемь.

Это вызвало возмущение общественности и вопросы со стороны Антимонопольного комитета. Ведь свое решение в мэрии аргументировали убыточностью перевозчиков - мол, денег от пассажиров не хватает ни на зарплату, ни на содержание вагонов.

А между тем активисты акцентировали - коммунальные харьковские предприятия недополучают или скрывают доходы от рекламы, соглашаются с сомнительными тендерными предложениями и при этом имеют помощь из бюджета – это около 150 млн гривен, и согласованные кредиты на обновление подвижного состава.

Но пока правоохранители выяснят, действительно ли причиной убыточности харьковских транспортных коммунальных предприятий является преступная халатность руководства или растрата, общественные активисты решили обжаловать решение о повышении тарифов в суде.

Представители Харьковского антикоррупционного центра решили обжаловать само решение о повышении проезда, ведь нашли, на их взгляд , процедурные нарушения: тот факт, что оно было подписано не мэром, а секретарем горсовета, а также тот факт, что была нарушена процедура принятия регуляторного решения.

Правда, спокойно прийти в зал и озвучить свои аргументы активистам не удалось. Перед зданием суда их ждали несколько сотен работников предприятий электротранспорта, которых привезли на троллейбусах с надписью "спецподача".

Любовь, водитель троллейбуса

Вывоз мусора в 2-комнатной квартире, где прописаны 3 человека, 70 гривен! А вы хотите, чтобы троллейбус за четыре ездил? Он развалится, если не будет новых тарифов!

Правда, сегодня не суд даже не начал рассмотрение исков по сути - дела о метро и наземном электротранспорте рассматриваются отдельно - ведь речь шла об обеспечении исков.

Представители Харьковского антикоррупционного центра отметили, что если руководители и работники коммунальных предприятия говорят, что старые тарифы наносят ущерб им, то новые тарифы - всем горожанам, которые пользуются городским транспортом. И механизма их компенсации, если будет доказана незаконность установления тарифов, нет.

Игорь Черняк, представитель истца

Якщо зараз буде збережена ця вартість проїзду, а рішенням суду буде скасовано відповідні нормативно-правові акти, які встановлюють цю вартість, то жодного законодавчого механізму компенсації тим, хто скористався цією послугою, немає, він не передбачен законом, тому що не визначено коло осіб, які скористались цією послугою

Чиновники же, как и в других судебных спорах с представителями общественности, пытались доказать, что активисты не имеют права представлять интересы общества. А потому требовали отказать в обеспечении иска.

Константин Прокопьев, представитель ответчика

Відповідно до закону проводиться постійний аудіт на підприємстві, й сьогодні немає жодного рішення суду щодо осіб, які б порушили закон. Й всі ці гроші, які будуть отримані від підвищення тарифу, будуть направлені на ремонт, зарплатню, тому суд має відмовити повністю у забезпеченні позову

Также стороны предоставили аргументы относительно законности принятия решения - мог или не мог Новак вместо Кернеса подписывать решения, ведь Кернес будто бы в тот день работал только до обеда, что пока окончательно судом не признано. И является либо нет документ регуляторным актом и нарушена ли процедура. Но эти моменты суд будет рассматривать по существу, а пока ходатайство об обеспечении иска суд удовлетворил и приостановил действие новых тарифов.

Заяву про забезпечення позову задовольнити. Призупинити рішення виконкому до прийняття рішення по суті по цій адміністративній справі.

Отныне тарифы на трамваи и троллейбусы в Харькове снова четыре гривны. Правда, это временное решение - до рассмотрения дела по сути...

А через 2 часа такое же решение по обеспечению иска принято в суде по тарифам на метро, ​​которое снова стало по 5 гривен, но также - временно.