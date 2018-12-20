Вчера река, а сегодня каток. Жильцы многоэтажек по улице Людвига Свободы жалуются на коммунальные службы

Вдалеке проспект Людвига Свободы, по нему едут машины. Это второстепенная дорога возле дома 40-а. Ну, вот такое море разливное.
Колодец, расположен, вот прямо проезжая дорога.. машины едут. И вот здесь прямо так бурлила вода, что машины шли вот так, наполовину колеса были в этой воде. Ну, потом, я смотрю, никто ничего и целый день вода течет так…Я позвонила туда на 15-62 не сразу приняли сообщение.
Это было ужас, что творилось там. Так лилось, так лилось, что казалось, что всю Алексеевку… но вот это вот еще… я в ту сторону гуляю до тополька. Тут вот еще не было, только там, по той дороге пошло, когда я туда шла - было, когда назад шла - уже и тут потоп. Я еще полезла посмотреть горячая или холодная вода… теплая, наверное, все-таки горячая
Конечно, господи, идешь вот так вот, боишься что-нибудь сломать. Молодежь ладно, а нам, конечно, очень тяжело.