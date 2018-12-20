Вчера река, а сегодня каток. Жильцы многоэтажек по улице Людвига Свободы жалуются на коммунальные службы

20 декабря 2018 г. 18:38
Автор: Светлана Еченина
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 Вдалеке проспект Людвига Свободы, по нему едут машины. Это второстепенная дорога возле дома 40-а. Ну, вот такое море разливное.

Эти кадры жители одной из многоэтажек, расположенных на проспекте Людвига Свободы сняли накануне вечером. Вода текла мимо их дома бесконечным потоком, как настоящая река.
 
Раиса, местная жительница:
Колодец, расположен, вот прямо проезжая дорога.. машины едут. И вот здесь прямо так бурлила вода, что машины шли вот так, наполовину колеса были в этой воде. Ну, потом, я смотрю, никто ничего и целый день вода течет так…Я позвонила туда на 15-62 не сразу приняли сообщение. 
Также, добавили свидетели, на обочине дороги днем ​​было припарковано много автомобилей. Водители, увидев такую ​​ситуацию, стали отгонять свои автомобили с затопленного участка дороги. Очевидцы уверяют, вода была горячей. Хотя из-за того, что на улице стоял мороз, не могут сказать наверняка.
 
Нина, местная жительница: 
Это было ужас, что творилось там. Так лилось, так лилось, что казалось, что всю Алексеевку… но вот это вот еще… я в ту сторону гуляю до тополька. Тут вот еще не было, только там, по той дороге пошло, когда я туда шла -  было, когда назад шла  - уже и тут потоп. Я еще полезла посмотреть горячая или холодная вода… теплая, наверное, все-таки горячая 
На месте был один аварийный автомобиль КП "Харьковводоканал", он остановился у люка, из-под которого как раз и вытекла вода. Аварию устранили после десяти вечера, рассказали местные жители. Сегодня на тротуарах из-за этого образовался каток, жалуются они. Особенно переживают пожилые люди, ведь обходить далеко, а идти по сплошному льду - опасно. 
 
Нина, местная жительница: 
Конечно, господи, идешь вот так вот, боишься что-нибудь сломать. Молодежь ладно, а нам, конечно, очень тяжело.
У кого же на самом деле произошел локальный потоп - у тепловых сетей или водоканала, сегодня выяснить не удалось, пресс-службы обоих коммунальных предприятий оказались не готовы предоставить хотя бы какой-нибудь ответ. 
 
 

 

Видео: 

Жильцы многоэтажек по улице Людвига Свободы жалуются на коммунальные службы - 20.12.2018

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