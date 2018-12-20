Вчера река, а сегодня каток. Жильцы многоэтажек по улице Людвига Свободы жалуются на коммунальные службы

Это было ужас, что творилось там. Так лилось, так лилось, что казалось, что всю Алексеевку… но вот это вот еще… я в ту сторону гуляю до тополька. Тут вот еще не было, только там, по той дороге пошло, когда я туда шла - было, когда назад шла - уже и тут потоп. Я еще полезла посмотреть горячая или холодная вода… теплая, наверное, все-таки горячая