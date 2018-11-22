Вече возле Тараса с шинами и коктейлями Молотова: в Харькове активисты вспоминали события на Майдане

Cпели национальный гимн, развесили флаги Украины и Евросоюза, а также почтили память погибших. Вспомнить события 5-летней давности и отметить День Достоинства и Свободы возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 200 горожан. В этом году сделали инсталяцию, посвященную акциям протеста на Майдане в Киеве. Установили палатку, принесли шины и коктейли Молотова. Таким образом, говорят, хотели сделать акцент на том, что борьба за независимую и европейскую Украину продолжается до сих пор.

Алексей Курцев, участник харьковского Евромайдана:

Найголовніший месседж, який треба донести, що Революція Гідності, вона йде сьогодні, і ідеї Революції, вони сьогодні реалізуються. Ми йдемо правильною дорогою. Головне – це єднання всіх. Громадськості, влади, духовенства нашого.

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Головне гасло сьогоднішнього мітинга: "Революція Гідності триває" і це символи Майдану - каска, намети, шини, бочки гарячі. ми вирішили нагадати владі, щоб вони не заривалися, що вони на поготові і народ в разі чого не буде мовчати і буде діяти.

Революция Достоинства стала самым масштабным событием в новой истории Украины. Во время событий в Киеве погибло больше 100 участников акций протеста, названных "Небесной Сотней", Крым был аннексирован Россией, а на Донбассе начались боевые действия. Евромайдановцы, которые выходили на митинги по всей Украине добились отставки правительства и побега президента, вскоре началась декоммунизация, Украина стала ассоциированнім членом ЕС, а граждане получили безвиз со странами Евросоюза.

Галина Куц, политолог:

Звичайно, у нас багато людей, які купуються на популістичні лозунги, але завжди вели вперед всі нації спільноти активних людей, і Майдан цю спільноту оформив, він її виокремив після довгого летаргічного пострадянського сну. Харків в цьому допоміг всій Україні.

После вече возле Тараса в Харьковской обласной филармонии ко Дню Достоинства и Свободы показали обновленную версию документального фильма "Герої не вмирають".