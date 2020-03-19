Великая украинская поэтесса отмечает 90-летие

Сегодня, 19 марта, свой день рождения празднует Лина Костенко – писательница, поэтесса-шестидесятница. Лауреат Шевченковской премии (1987), Премии Антоновичей (1989).

Костенко автор более 15-ти поэтических сборников, среди которых «Паруса», «Путешествия сердца», «Над берегами вечной реки», «Сад нетающих скульптур», «Речка Гераклита», а так же романа «Записки украинского самасшедшего».

В советские времена принимала активное участие в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса. За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко.

В последние годы Лина Костенко не появляется публике, живет писательница в Киеве.