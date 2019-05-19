"Велодень-2019": по Харькову проехались тысячи велосипедистов

Сегодня, 19 мая, в Харькове состоялся «Велодень-2019».

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в нем приняли участие примерно 10-15 тысяч человек.

Перед общим заездом на площади Свободы прошел традиционный флешмоб. Велосипедисты воплотили в жизнь предложение с прошлогоднего конкурса идей - изобразить "тремпель", то есть "плечики" для одежды, а также "тю", "ля", "шо" - аутентичные харьковские слова. Сам же праздник прошел под слоганом: "Ну шо, покатаем?".

"Харьков - это спортивная столица Украины, что мы ведем здоровый образ жизни и привлекаем к этому все больше людей", - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Также Игорь Терехов вручил участнице конкурса, предложившей идею для флешмоба, велосипед от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Кроме велопробега, на площади Свободы также состоялся фестиваль райдер-культур «Комплит», во время которого прошли всеукраинские соревнования по езде на BMX, скейтах, роликах, самокатах. На мероприятии были организованы тематическая ярмарка, фудкорт и детская велозона.