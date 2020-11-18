Велосипед из старой швейной машинки – в Харькове изобретатель делает уникальные велосипеды

Вот вы видите рождение нового велосипеда в данном случае у нас будет велосипед вот такого красивого вишневого цвета - вот спицы, теперь нам это все просто и не вызывает никаких трудностей.

Инженер по специальности, изобретатель по духу Сергей Изосов уже обдумывает новую модель велосипеда. В свои 69 лет он умеет делать из металла почти все, его дом это мини-фабрика по изготовлению металлических конструкций на любой вкус. Но в мастера есть одна страсть - он обожает велосипеды и видит их в предметах быта. Например, в старой швейной машинке "Зингер", которую купил на барахолке:

Сергей Изосов, изобретатель:

Это дизайнерская работа, абсолютно не предназначенная для передвижения, это не транспорт, а конструкторская шутка – я, когда внимательно начал рассматривать швейную машинку - посмотрел есть колесо, ну думаю, если есть колесо, значит где-то в ней спрятан велосипед. Сначала сделал заднюю часть и долго соображал, как вот этот перед - сделать.

Дизайнерский велосипед в начале 2000 годов вместе с хозяином объехал конкурсы конструкторов не только в Украине, но и во многих странах СНГ. Самый первый велосипед - копию пенни-фартинга - это двухколесный велосипед родом из Англии, Изосов сделал вместе с сыном за четыре дня. Но в коллекции есть и уникальный экземпляр - изобретение Сергея:

Вот велосипед на трех колесах, это абсолютно мое изобретение - почему, потому что в мире таких велосипедов не существует. Я видел, что-то похожее мультфильм «Путешествие Гулливера», где-то 30-40 вых. годов, но это все равно не такое.

Как говорит харьковчанин, его творения заметили турки, прошли долгий путь и купили трехколесный за 500 евро. На время Изосов от велосипедов отвлекся на реставрацию фаэтонов по старинным чертежам, санок и телег - их также раскупили ценители ретро-техники:

Это венгерская повозка 50 годов, раньше их в Харькове было штук 600 на них ездили бригадиры как раньше в колхозе, врачи- ну такая знаете типа гужевого, легкового транспорта.

Изосов долгое время ездил на велосипеде на работу, но сейчас в силу возраста ходит пешком. Его мечта - проехаться по улицам украинской столицы:

Сергей Изосов, изобретатель: