Венгрия изменила правила транзита для украинцев, которые возвращаются домой

Венгрия со 2 апреля изменила правила транзита для граждан, проезжающих через ее территорию, в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Разъяснения и рекомендации относительно изменения правил гуманитарного транзита обнародовало посольство Украины в Венгрии.

В сообщении посольства, в частности, говорится, что гражданам Украины разрешен транзитный проезд всеми видами автотранспорта:

Со стороны Австрии - через пункты пропуска: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza;

Со стороны Словении - через пункт пропуска Pince - Tornyiszentmiklos.

Как отмечается, на всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинской проверки (при наличии подозрения заражения коронавируса во въезде будет отказано).

По территории Венгрии проезд разрешен при определенных транзитных маршрутах в кратчайшие сроки.

Остановки в рамках использования транзитного коридора должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количества, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС.

Время осуществления транзита по гуманитарным коридорам на территории Венгрии определено с 21.00. до 05.00 ежедневно.

Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется гражданской и военной полицией.

Также с 02.04.2020 года право въезда в Венгрию с целью транзита, без получения предварительного разрешения венгерской стороны, наряду с гражданами Украины, имеют граждане соседних с Венгрией стран, а также граждане стран, с которыми достигнуты двусторонние договоренности о гуманитарном транзите по территории Венгрии ( Румынии, Болгарии, Словении, Хорватии и Молдовы), отметили пограничники.

«Граждане соседних стран могут въезжать на территорию Венгрии в случае подтверждения цели и условий въезда, которые определяются двусторонними договоренностями, а также при прохождении медицинской проверки при пересечении границы в случае, если данная проверка не устанавливает факта подозрения заражения коронавирусом COVID 19», - сказано в сообщении.

Граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины на территории Венгрии, должны обращаться в Главное управление национальной полиции Венгрии для получения специального разрешения на въезд по следующим контактным данным: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu.

Обязательным условием получения указанного специального разрешения является наличие у заявителя медицинской справки о прохождении тестов на наличие коронавируса COVID-19 и отсутствие подозрения на заболеваемость, добавили в Госпогранслужбе.