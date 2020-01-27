Вентиляция ванной комнаты®

Высокий уровень влажности в ванной комнате грозит многими неприятностями для домочадцев – на сантехнике и металлических элементах бытовой техники начинает образовываться коррозия, в стыках и швах между плиткой образуется плесень и грибок. Все это существенно вредит здоровью человека и приводит внешний вид ванной комнаты в негодность. Проблему повышенной влажности призвана решать вентиляция, которая отводит избыточную влагу и позволяет воздуху циркулировать в помещении.

Какие бывают виды вентиляции для ванной?

Есть всего два основных вида вентиляционных систем, которые повсеместно используются как в маленьких, так и больших ванных, а также нередко используются для кухни:

Естественная вентиляция – это стандартная отдушина в стене, осуществляющая отток воздуха, которая предусмотрена планировкой любого здания. В качестве притока воздуха для такой системы может служить отверстие в нижней части двери, или небольшая щель под ней. Нередко такая вентиляционная система не на 100% справляется со своей задачей и на помощь ей приходит автоматизированная техника; Принудительная вентиляция – разветвленная сеть из трубопроводов, которая отводит из ванной комнаты влажный воздух и пар. Такая система может быть объединена в одну сеть для отвода отработанного воздуха не только из ванной, но и из туалета и кухни. В качестве основы такой вентиляции выступает вытяжной вентилятор.

Как выбирать вытяжные вентиляторы?

В Украине можно купить вытяжной вентилятор на любой вкус, достаточно перейти по ссылке https://aersun.com.ua/84-vytyazhnye-ventilyatory в специализированный интернет-магазин Aersun. Широкий ассортимент, доступная цена и доставка в любую точку страны привлекают покупателей. Но какая именно модель подойдет вам?

Выбирая вытяжной вентилятор для ванной комнаты или санузла, необходимо уделить внимание следующим характеристикам:

Диаметр воздуховода. Данный параметр влияет на то, какой необходим патрубок вентилятора. Обычно стандартный диаметр колеблется в пределах 100/125/150 мм;

Мощность – показатель мощности важен, чтобы при дальнейшей эксплуатации устройство справлялось с беспрепятственным быстрым выводом существующих объемов отработанного воздуха;

Влагозащита. Данный параметр представлен в виде маркировки IP. Минимальное значение, необходимое для санузла – это IP30, но лучше всего подстраховаться и выбрать устройство с уровнем влагозащиты IP44. Такие модели дополнительно защищаются от влаги герметичным кожухом;

Низкий уровень шума. Обращайте внимание на те модели, на которых производитель указывает низкие показатели шумности, так как бесшумная вытяжка будет более комфортной и не станет вызывать дискомфорт у домочадцев.

Также перед установкой необходимо выявить наличие или отсутствие воздуховодов и их размещение в ванной. Этот критерий важен, так как влияет на то, где будет в дальнейшем установлен вентилятор. Принимая во внимание все эти показатели вы без труда подберете подходящий вытяжной вентилятор, который будет соответствовать всем требованиям и устранит избыточную влажность в ванной комнате.

Как самостоятельно продиагностировать состояние вентиляции?

Если вы подозреваете, что вентилирование в ванной комнате недостаточно, и планируете переделать систему вентиляции, для начала стоит проверить ее состояние и функциональность. Для этого понадобится лист бумаги, или зажженная спичка (зажигалка.)

Когда тяга в системе есть, лист бумаги «прилипает» к отдушине, а язычок пламени смещается в ее сторону. Стоит учесть, что в безветренный день с повышенной температурой воздуха тяга будет существенно меньше. Даже если после диагностики вы выявили, что с тягой все в порядке, это не значит, что вентиляционная система работает как надо.

Нужно проверить вентиляционный канал – не загрязнен ли он, или не перекрыт чем-то после неправильно проведенных ремонтных работ в доме. После очистки канала и удаления возможных препятствий, можно существенно улучшить качество вентиляции в ванной.