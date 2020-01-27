Вентиляция ванной комнаты®

Высокий уровень влажности в ванной комнате грозит многими неприятностями для домочадцев – на сантехнике и металлических элементах бытовой техники начинает образовываться коррозия, в стыках и швах между плиткой образуется плесень и грибок. Все это существенно вредит здоровью человека и приводит внешний вид ванной комнаты в негодность. Проблему повышенной влажности призвана решать вентиляция, которая отводит избыточную влагу и позволяет воздуху циркулировать в помещении.
Какие бывают виды вентиляции для ванной?
Есть всего два основных вида вентиляционных систем, которые повсеместно используются как в маленьких, так и больших ванных, а также нередко используются для кухни:
Как выбирать вытяжные вентиляторы?
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Выбирая вытяжной вентилятор для ванной комнаты или санузла, необходимо уделить внимание следующим характеристикам:
Также перед установкой необходимо выявить наличие или отсутствие воздуховодов и их размещение в ванной. Этот критерий важен, так как влияет на то, где будет в дальнейшем установлен вентилятор. Принимая во внимание все эти показатели вы без труда подберете подходящий вытяжной вентилятор, который будет соответствовать всем требованиям и устранит избыточную влажность в ванной комнате.
Как самостоятельно продиагностировать состояние вентиляции?
Если вы подозреваете, что вентилирование в ванной комнате недостаточно, и планируете переделать систему вентиляции, для начала стоит проверить ее состояние и функциональность. Для этого понадобится лист бумаги, или зажженная спичка (зажигалка.)
Когда тяга в системе есть, лист бумаги «прилипает» к отдушине, а язычок пламени смещается в ее сторону. Стоит учесть, что в безветренный день с повышенной температурой воздуха тяга будет существенно меньше. Даже если после диагностики вы выявили, что с тягой все в порядке, это не значит, что вентиляционная система работает как надо.
Нужно проверить вентиляционный канал – не загрязнен ли он, или не перекрыт чем-то после неправильно проведенных ремонтных работ в доме. После очистки канала и удаления возможных препятствий, можно существенно улучшить качество вентиляции в ванной.