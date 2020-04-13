Вербное воскресенье во время карантина. Как происходило празднование в храмах Харькова?

Вербное воскресенье в Украине отметили накануне в условиях усиленного карантина из-за коронавируса. Хотя верующих призвали не посещать храмы для освящения вербы, а смотреть службу онлайн. Однако, несмотря на опасность люди же шли в церковь, не всегда даже соблюдая безопасную дистанцию. Ведь церкви открыты, а запретить людям посещать их нельзя, настаивают священники.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий:

На протязі дня люди могли прийти получити освячену вербу і принести її додому. Ви знаєте, я рекомендував нашій єпархії богослужіння звершувати на вулиці біля храму, де люди можуть находиться вдаль один від одного. Також ми робимо вже в декілька храмах і Харкові, і Харківській області.

Эксперты взамен предостерегают - несмотря на то, что пик заболевания на коронавирус ожидается именно на этой неделе, посещение религиозных учреждений может обострить ситуацию с эпидемией, а постепенный выход из карантина затянутся. И даже советуют закрыть церкви. Однако, в правительстве почему-то этим пренебрегают.

Впрочем, многие верующие говорят, что согласны в этом году на Пасху остаться дома.

Оксана, харьковчанка:

Я, наверное, согласна с этим. Потому что очень большое количество людей, очень большой наплыв разных людей. Разных социальных слоев. Потому что ведь церковь она всех принимает. Поэтому людям опасно собираться.

В полиции говорят, людям, которые накануне все же шли в храм, не препятствовали. В церкви людей пускали, однако не более 10 человек одновременно. Богослужение состоялось в двухсот шестидесяти девяти храмах. Их по случаю Вербного воскресенья посетили более шести тысяч граждан.

По данным Нацполиции, нарушений правопорядка и карантинного режима во время мероприятий не было.

А вот в парках и скверах полицейские в эти выходные следили, пожалуй, более тщательно, чем в церквях.

Марина Кульбачная, нач.отдела связей с общественностью УПП в Харьк. области:

В нас кожного дня від 100 до 150 піших патрулів заступає на відпрацювання нашого міста. Це піші патрульні, які знаходяться на дислокаціях, згідно їх територіального розміщення. І вони проводять превентивну та профілактичну роботу із громадянами, які виходять під час карантинних обмежень, які дозволено нашим законодавством.

За нарушение правил соблюдения карантина было составлено триста протоколов. Подавляющее большинство новых нарушений касалась игнорирования людьми усиленных требований карантина, в том числе пребывания без защитной маски в общественных местах. Решение о привлечении к ответственности будет принимать суд.