Вербовали женщин для съемок в "клубничке". В Харькове разоблачили международный канал торговли людьми

04 мая 2018 г. 16:34
Автор: Лариса Говина
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В Китай на работу в порностудии. Харьковские правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми, где вербовали и пепеправляли женщин в Поднебесную. В организации сети полицейские подозреваеют гражданина Китайской Народной Республики и его подельника из Украины.

Евгения Кадинцева, ст. следователь СУ ГУНП:

В ході проведення спеціальних заходів повністю задокументовані 8 фактів вербування жінок, громадянок України та спроби їх переправлення до Китаю для їх участі в порно-бізнесі на території Китайської Народної Республіки.

К спецоперации представители Нацполиции вместе с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Харьковской области готовились заранее, говорять правоохранители. Сначала в аэропорту был задержан мужчина, который сопровождал двух завербованных женщин, в тот момент, когда он пытался отправить их самолетом в Китай. Вскоре - полицейские разоблачили китайца, который по данным следствия, организовал международный канал торговли людьми и финансировал деятельность сети.

Евгения Кадинцева, ст. следователь СУ ГУНП:

Обом зловмисникам на даний час повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 2 статтею 149 Кримінального Кодексу України, тобто торгівля людьми.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В данный момент мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере полмиллиона гривен.

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В Харькове разоблачили международный канал торговли людьми - 04.05.2018

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