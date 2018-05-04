Вербовали женщин для съемок в "клубничке". В Харькове разоблачили международный канал торговли людьми

В Китай на работу в порностудии. Харьковские правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми, где вербовали и пепеправляли женщин в Поднебесную. В организации сети полицейские подозреваеют гражданина Китайской Народной Республики и его подельника из Украины.

Евгения Кадинцева, ст. следователь СУ ГУНП:

В ході проведення спеціальних заходів повністю задокументовані 8 фактів вербування жінок, громадянок України та спроби їх переправлення до Китаю для їх участі в порно-бізнесі на території Китайської Народної Республіки.

К спецоперации представители Нацполиции вместе с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Харьковской области готовились заранее, говорять правоохранители. Сначала в аэропорту был задержан мужчина, который сопровождал двух завербованных женщин, в тот момент, когда он пытался отправить их самолетом в Китай. Вскоре - полицейские разоблачили китайца, который по данным следствия, организовал международный канал торговли людьми и финансировал деятельность сети.

Евгения Кадинцева, ст. следователь СУ ГУНП:

Обом зловмисникам на даний час повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 2 статтею 149 Кримінального Кодексу України, тобто торгівля людьми.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В данный момент мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере полмиллиона гривен.