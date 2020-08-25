Верховная Рада объявила конкурс на большой герб Украины

25 августа 2020 г. 14:30
Источник: Корреспондент.net
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Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, решила объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Такое решение поддержали 279 народных депутатов.

В законопроекте отмечается, что до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого Государственного Герба Украины.

Конкурс поручено провести правительству.

"Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса (до 1 декабря 2020 года - ред.)", - указано в пояснительной записке.

Как известно, Государственный Герб Украины состоит из малого и большого гербов. Малым является Золотой Тризуб на голубом фоне. Его утвердила Верховная Рада 19 февраля 1992 г.ода. С большим Гербом до сих пор не определились.

Напомним, также на внеочередном заседании Рада приняла решение о повышении минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.

 

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