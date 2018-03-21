Вернулись победителями. Харьковские паралимпийцы привезли домой 12-ть медалей

Заключительный день паралимпийских "белых" игор -2018 ого года в Южной Корее. На высшей ступени пьедестала оказались украинцы Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Спортсмены завоевали первое место в лыжной смешанной эстафете. В этом году в активе сборной Украины оказались 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей, 12 из них - это заслуга харьковских паралимпийцев, которых в составе украинской сборной было девять

Тяжелые медали?- Да, и труд тяжелый. Все старались, все боролись

Накануне победители вернулись в Харьков, говорят, очень спешили домой

Оксана Шишкова, чемпионка

Три часа на автобусе, около 11 ти часов летели, потом пересадка - четыре часа в аэропорту ждали, снова 2,5 часа летели. Потом нас встречали в Киеве, потом мы сели в автобус и ехали, мчались сюда, сейчас все разъедутся по своим домам в душ и спать

Также, добавляет Оксана Шишкова, после двухдневного отдыха спортсмены планируют вернуться к тренировкам. Встречала победителей председатель ХОГА Юлия Светличная. Губернатор заверила спортсменов, что они могут рассчитывать на поддержку

І це не остання наша зустріч. Ми поруч завжди і розвиваємо, і будемо підтримувати не тільки у хвилини радості, а ще і у хвилини тренування

Все харьковские паралимпийцы получат, без учета наград от государства, областные денежные вознаграждения: за первое место - до 100 тыс грн, за второе - до 70 тыс, а за третье - до 50 тыс грн. В целом спортсмены и их тренеры получат 1 млн 290 тыс грн вознаграждения от Харьковской области, говорят в ХОГА.