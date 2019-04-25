Вернуть ХНАТОБ государству: культурные деятели обратились к Президенту

Ассоциация оперных театров Украины и председатель Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский выступили в поддержку ХНАТОБа.

Так, Ассоциация обратилась с письмом к Президенту Украины, а также Премьер-министру, министру культуры, министру МВД и городской власти Харькова с просьбой вмешаться в ситуацию и завершить процесс передачи государству права собственности на Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко.

Отметим, что с 2012 года здание ХНАТОБа лишь частично принадлежит государству, а другая часть в собственности у Харьковского облсовета, который передает площадку в аренду. Однако в Ассоциации оперных театров обеспокоены подобным положением дел.

"Мы хотим подчеркнуть, что подобного распределения собственности нет ни в одном из национальных оперных театров Украины. У каждой Национальной оперы есть единственный владелец — государство, которое финансирует и содержание здания, и творческий процесс. Именно такое естественное сочетание создает нормальные предпосылки управляемости всеми процессами, полноценного развития театра и его движения вперед", — говорится в письме.

Руководители украинских оперных театров просят облсовет как можно скорее завершить процесс передачи имущественных прав на здание театра из областной коммунальной собственности в собственность государства.

"Только такое решение послужит восстановлению нормального репетиционного процесса, безопасной эксплуатации здания, сделает невозможным конфликты вокруг собственности Во всем мире театры оперы и балета — это важнейшие очаги культуры и искусства. Мы призываем всех относиться к национальным театрам как к национальному достоянию", - отмечается в тексте письма.