Вернуть жетоны и поставить аппараты размена денег: харьковчане продолжают жаловаться Кернесу на неудобства в метро

04 октября 2017 г. 11:10
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За пару дней на сайте Харьковского городского совета появилось уже несколько петиций по поводу неудобств в подземке. Напомним, несколько дней назад автоматы для выдачи разовых билетов на проезд в метро перестали принимать 5-гривневые купюры, что вызвало массу обсуждений в социальных сетях. В метрополитене объяснили нововведение тем, что банк перестал разменивать деньги из-за чего сдачу из 5 гривен стало выдавать нечем.

Ранее на сайте мэрии разместили первую петицию с требованием установить в метро автоматы для размена денег. В ней автор отметила, что в связи с нововведением метрополитена - возможностью купить одноразовый билет для проезда в метро только за купюры достоинством 1 и 2 гривны, и малым количеством этих купюр в денежном обороте, пользоваться услугами метрополитена стало практически невозможно.

Вскоре харьковчане зарегистрировали еще несколько инициатив, которые касаются устранений неудобств в метро. В одной из них автор тоже просит поставить автомат для размена денег, в следующей - просит вернуть жетоны. "Неудобно пользоваться билетами, они рвутся, мнутся и действуют только сутки! Покупать карточку тем, кто редко ездит не выгодно, а приезжим тем более. Предлагаю вернуть жетоны, уверенна это поддержат многие, так был и размен денег, который очень нужен, " - отмечает харьковчанка.

 

 

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