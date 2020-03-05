Весенний призыв-2020: Кабмин установил количество призывников

05 марта 2020 г. 11:30
Источник: Левый берег
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Кабинет министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

Общая численность призывников составит 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Максимальное количество призывников (1 520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (290) - в Луганской. В Киеве планируется призвать 600 человек.

Расходы на призывную кампанию составят 70,7 млн гривен.

Напомним, призыв на полтора года в Украине ввели с 2015 года. Тогда же в армию начали призывать с 20 лет, эту норму с 2020 года отменяют - в армию снова будут призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам.

 

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