Ветеран АТО выиграл суд у перевозчика

Борьбу за предоставленное государством право на бесплатный проезд в общественном транспорте демобилизованный боец 92 отдельной бригады Андрей Микитенко начал ещё прошлым летом. По состоянию здоровья ему часто приходилось ездить из Зачепиловского района, где он живет, в военный госпиталь в Харькове. Поэтому неоднократно на автовокзале мужчина сталкивался с нежеланием кассиров предоставлять ему бесплатный билет как участнику боевых действий. Перевозчики, говорит Андрей, только утверждали, что количество льготных мест ограничено.

Андрей Микитенко, ветеран АТО

Начиналося воно з одного перевізника, потім перевізника між собою, той почув, той почув, поприсилали листи, і доходило до того, що там 20-30 перевізників уже відмовлялися возить пільговий контингент. Там один, два тільки пообмежували, а деякі обмежили зовсім пільгові перевізення

После ряда обращений с жалобами к руководству автостанции органы местного самоуправления и государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО не дали никакого результата, ветеран пошел в суд. Заседание срывались один за другим более десяти раз. Поэтому когда решением первой инстанции Андрей получил постановление о выплате пятисот гривен за каждый зафиксированный случай отказа, решил, что победил. Но руководство автовокзала с таким решением не согласилось и постановление Червонозаводского суда решило обжаловать в апелляции.

Виктория Сороченко, юрист автовокзала

Чим це передбачено, що одним особам можна, а іншим ні? Навіть якщо закон... - Це не особам. А тому що... У зв язку з тим, що перевізник може регулювати, у нього не було державного замовлення, йому не компенсували перевізку пільгових пасажирів

Накануне апелляционный суд также поддержал ветерана и оставил решение неизменным. Теперь автостанция - юридически частное акционерное общество «Харьковское предприятие автобусных станций» должно выплатить Андрею Микитенко в качестве компенсации тысячу гривен, ведь документальное подтверждение нашли два случая отказа: когда ветеран написал об этом в книгу жалоб и предоставил снятое видео.

Олег Болдырев, заместитель директора Харьковского предприятия автобусных станций

Есть областные программы по финансированию льготного контингента в других областях. В Харьковской области её нет. Сейчас конец 2017 года и никто еще палец о палец не ударил, чтобы была программа. Хотя бы порядок взаимоотношений: перевозчик, местные органы власти и та же автостанция по поводу выдачи льготных билетов. На междугородних маршрутах, мы же акцентировались, именно междугородних, если на пригороде есть часть, то на межгород ноль.

Андрей Микитенко, ветеран АТО

Сама ціль була не там моральна шкода, відшкодування моральної шкоди, ціль позову була, щоб змусити автовокзал виконувати закон України про продаж пільгових квитків пільговому контенгенту.

Чтобы не возникало такой проблемы, механизм расчетов, считают перевозчики, должен выглядеть следующим образом - пассажир покупает билет за свой счет, а затем обращается в органы соцзащиты или подобные службы, где ему компенсируют стоимость проездного документ за счет государства или местных бюджетов.