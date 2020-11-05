"Везде копают, везде что-то делают" Почему на третьей неделе отопительного сезона в Харькове остаются разрытия

Движение транспорта по улице Гоголя запретили в середине лета. Сначала, как анонсировали на сайте мэрии, работы планировали закончить здесь в конце сентября, однако осенью сроки выполнения продлили до 30 октября. Работают коммунальщики на улице Гоголя и сегодня. Львиная доля работ уже выполнена, рассказывает мастер участка. Осталось навести порядок, после чего дорожники будут укладывать асфальт.

Николай Иванов, мастер участка, подрядчик ООО "Восток-Теплоремонт"

Были залитые 4 камеры. Монолитные. Полностью перевязаны все задвижки поменяны. Все новое. Труба. Лестницы. Полная реконструкция. Сейчас щебенку засыпаем и все. Будет дорожная служба делать асфальт

В начале недели, говорит Николай, было залито бетонную опору, а пока она станет прочной - это около 5 дней - жители близлежащих домов вынуждены сидеть без тепла. А на этом участке работы продолжатся и потом, ведь здесь потребителей нет.

Николай Иванов, мастер участка, подрядчик ООО "Восток-Теплоремонт"

Была залита неподвижная опора. Вот бетонная. Стоят заглушки воздушники. То есть на данном участке все потребители могут запитанные быть. Только надо подождать пока она высохнет. Выстоиться. Мы будем дальше делать вот этот участок, но он не зависит уже от потребителей, а когда мы его сделаем, мы включим воду, соединимся и будет все тоже самое

Уже месяц продолжается аварийный ремонт из-за порыва трубы и в переулке Театральном. Как указано в учете разрытий, к работам на двух участках приступили 8 октября. Однако и сегодня в пресс-службе ХТС не могут сказать, сколько еще продлятся ремонтные работы.

Между тем, приходится отапливать квартиру обогревателем семье Аллы. Женщина живет в квартире по улице Садовой. Отопление сюда с начала отопительного сезона еще даже не подключали. Радуется, что сегодня потеплели батареи в школе, ведь согреться в холодной квартире двум маленьким детям очень сложно.

Алла, харьковчанка

Лично я - не звонила, а соседи звонили. Сказали по-моему, что даже нет в списках. Как и все. Обогревателем пользуемся. Закаляемся. это наше здоровье, чтоб коронавируса не бело. На улице холодно, дома холодно. Перепада температуры нет

Не меньше жителей холодных домов, ждут окончания ремонта в Харькове и автомобилисты. Ведь из-за ограничений проезда, пробки сейчас почти во всех районах города. Денис работает в службе такси 5 лет. Говорит, успеть доехать куда-то вовремя - еще то испытание. Немного разгрузил движение открытый Белгородский спуск.

Денис, водитель

В том году один район делали и все. А сейчас все сразу делают. Как-бы молодцы, везде перерыли. Везде копают, везде что-то делают, везде. Если в том году набережную делали они до сентября и все. То в этом году Московский, Плехановскую, Гоголя

По данным карты обращений в службу 1562, относительно проблем с отоплением в городе Харькове сегодня поступило более тысячи заявок. А вот сказать сколько процентов домов уже подключены к теплу - в пресс-службе ХТС не смогли.