Вход в маске, температура не выше 37,2, в аудиториях медики. Как будет проходить ЗНО-2020 в условиях карантина?

Харьковщина готовится к проведению ВНО-2020 в условиях карантина. Порядок проведения тестирования по сравнению с предыдущими годами остается неизменным. Несколько изменится сама процедура его проведения. По информации директора регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренка, в этом году в Харьковской области для участия в ВНО зарегистрировалось почти 23 000 участников - это больше чем в прошлом году.

Александр Сидоренко, директор регионального центра оценивания качества образования

107 у нас пунктів тестування. Тобто, університети, коледжі, школи, профтехучилища, які на сьогодні в себе всередині - вони вже давно готові. ЗНО проводиться в цьому році по тим всім вимогам, які були завжди. Але особливість полягає в тому, що проводитиметься воно скоріш за все в умовах карантину. В умовах суворого дотримання всіх засобів особистої гігієни і перестороги

В пунктах тестирования будут избегать скопления участников, а допуск абитуриентов осуществлять по графику. Попасть в аудитории можно будет только после измерения температуры, обязательно в защитной маске или респираторе. Не допустят к тестированию тех, у кого температура будет выше 37,2 и тех, кто будет иметь какие-то другие признаки респираторных заболеваний. Они смогут сдать экзамен в дополнительную сессию.

Также на входах в пункты тестирования можно будет обработать руки антисептиками, аудитории будут регулярно проветривать. В пунктах тестирования будут дежурить медицинские работники. По словам Сидоренка, главными вопросами подготовки к ВНО является обеспечение средствами индивидуальной защиты и доставки этих средств в пункты тестирования. Часть этих средств центру передал сегодня глава области.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Найважливіше, на що необхідно звернути уваги - це забезпечити безпеку людей, які будуть проходити тестування. Це дуже важливо. Саме тестування не змінюється. Змінюється лише режим. Це обов’язковий скринінг, це певний інтервал надходження людей

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится в Харьковской области 15 июня, по другим учебным предметам - 17 июня. Основная сессия ВНО начнется 25 июня тестом по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Информацию о результатах по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 29 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована на середину июля - начало августа.