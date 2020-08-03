Вход запрещен: "Харьковоблэнерго" закрывает административные здания на карантина из-за коронавируса

03 августа 2020 г. 13:51
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В связи с выявлением случаев заболевания среди работников АО "Харьковоблэнерго" доступ потребителей в административные здания по адресам: ул. Плехановская, 149, и ул. Плехановская, 126/2 до 14 августа 2020 года запрещен. Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.

Для работников предприятия во время передвижения по административным зданиям введен строгий масочный режим.

"Уважаемые потребители! Пожалуйста, с пониманием отнеситесь к ситуации. Для решения неотложных вопросов электроснабжения используйте дистанционные способы общения с персоналом, информация о которых размещена на корпоративном сайте АО "Харьковоблэнерго" - говорится в сообщении.

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