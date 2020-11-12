Входную надпись в Фельдман Экопарк, снесенную националистами, восстановят – Фельдман

Входную надпись в Фельдман Экопарк, снесенную 6 ноября группой молодых людей, восстановят. Об этом в эфире «112 канала» сообщил народный депутат Украины, основатель Экопарка Александр Фельдман.

Он подчеркнул, что эта надпись стояла именно возле территории Экопарка, а не возле Мемориала жертвам Голодомора, как это пытались показать, там есть достаточное расстояние.

По словам мецената, сотрудники Экопарка на протяжении нескольких лет приглядывали за Мемориалом, проводили возле него уборку, высаживали деревья.

Кроме того, туда с Экопарка направлялись экскурсии, приходили дети. В скором будущем на этой территории появится историко-культурно-образовательного комплекс, христианская церковь. Поэтому ни о каком неуважении к памяти жертв не может идти речи.

В эфире телеканала была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что активное участие в этих событиях принимает Немичев из харьковского «Национального корпуса».

Также на кадрах с места нападения запечатлен автобус с надписью «Национальный корпус». При том, что Немичев официально в СМИ опровергал участие его организации в этом нападении.

«Приехала банда, разломала все, полиция приехала только через полчаса. Политические лузеры, проигравшие в Харькове все, что можно, и имеющие фактически нулевой уровень поддержки среди харьковчан, таким образом решили напомнить о себе. Это их обычные методы. Это те же люди, которые нападали на «Барабашово», те же люди, которые зверски избили журналиста Вадима Макарюка. И я не сомневаюсь, что они были специально наняты определенными силами для нападений на нас. Мы подали заявление в полицию и сделаем все от нас зависящее, чтобы организаторы и участники этого нападения понесли наказание», - подчеркнул Александр Фельдман.

Он подчеркнул, что Фельдман Экопарк – это территория без политики. Это Музей религий, это Центр толерантности, это проекты, направленные на повышение взаимопонимания между людьми, в частности, представителями разных национальностей, культур и религий.