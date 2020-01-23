Входные пластиковые двери - надежная защита и неповторимый дизайн®

Для тех, кто хочет обеспечить безопасность в частном доме, необходимые металлопластиковые двери входные от VEKA. Также такие конструкции можно использовать в торговых центрах, офисах и кафе. Они отличаются высокой прочностью и надежностью, которые обеспечены благодаря использованию при производстве качественных материалов.

Виды пластиковых входных дверей

Пластиковые входные конструкции классифицируют в зависимости от типа открывания. выделяют:

Одностворчатые двери. В них одна створка, позволяет устанавливать их в частных жилых домах и помещениях с малой проходимостью. Их можно оснастить многозапорных замком.

Двустворчатые двери. Оснащены двумя створками, обе из которых можно открывать. Их заказывают для установки в торговых центрах и магазинах.

Также такие двери сегментирующие по виду декора:

тонированный;

ламинированный;

витражная;

Зеркальный.

Характерные особенности дверей

Входные двери, изготовленные из пластика, во многом отличаются от других типов конструкций, в основе которых лежат другие материалы. К их основным преимуществам относятся:

Высокая тепло- и звукоизоляция (оптимальных показателей удается достичь благодаря качественному уплотнителю)

Водонепроницаемость (водоотводный канал выполнен со скосом, поэтому влага не проникает в помещение);

Устойчивость к изменениям погодных условий и температуры;

Защита обеспечивается благодаря возможности установки дополнительной защитной фурнитуры (усиленные защитные петли, противовзломные замки)

Возможность создания входной конструкции любой формы, дизайна и цвета

Отличная прочность, которая сводит к минимуму вероятность взлома;

Простота ухода (поверхность двери гладкая, с нее легко удаляются любые загрязнения);

Двери рассчитаны на несколько тысяч циклов открывания.

Все это положительно сказывается на сроке службы пластиковых дверей.

При этом стоимость металлопластиковых входных дверей ниже, чем в аналогичных вариантов. Цена зависит от:

Наличии фурнитуры

Добавление элементов декора;

Типа открывания;

Выбранной системы профиля;

Материала, из которого сделан порог (алюминиевый или пластиковый)

Замке.

Удобно и то, что для установки не требуется использовать специальное оборудование, монтаж производится за несколько часов.