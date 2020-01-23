Входные пластиковые двери - надежная защита и неповторимый дизайн®

Для тех, кто хочет обеспечить безопасность в частном доме, необходимые металлопластиковые двери входные от VEKA. Также такие конструкции можно использовать в торговых центрах, офисах и кафе. Они отличаются высокой прочностью и надежностью, которые обеспечены благодаря использованию при производстве качественных материалов.
Виды пластиковых входных дверей
Пластиковые входные конструкции классифицируют в зависимости от типа открывания. выделяют:
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Одностворчатые двери. В них одна створка, позволяет устанавливать их в частных жилых домах и помещениях с малой проходимостью. Их можно оснастить многозапорных замком.
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Двустворчатые двери. Оснащены двумя створками, обе из которых можно открывать. Их заказывают для установки в торговых центрах и магазинах.
Также такие двери сегментирующие по виду декора:
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тонированный;
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ламинированный;
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витражная;
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Зеркальный.
Характерные особенности дверей
Входные двери, изготовленные из пластика, во многом отличаются от других типов конструкций, в основе которых лежат другие материалы. К их основным преимуществам относятся:
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Высокая тепло- и звукоизоляция (оптимальных показателей удается достичь благодаря качественному уплотнителю)
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Водонепроницаемость (водоотводный канал выполнен со скосом, поэтому влага не проникает в помещение);
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Устойчивость к изменениям погодных условий и температуры;
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Защита обеспечивается благодаря возможности установки дополнительной защитной фурнитуры (усиленные защитные петли, противовзломные замки)
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Возможность создания входной конструкции любой формы, дизайна и цвета
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Отличная прочность, которая сводит к минимуму вероятность взлома;
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Простота ухода (поверхность двери гладкая, с нее легко удаляются любые загрязнения);
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Двери рассчитаны на несколько тысяч циклов открывания.
Все это положительно сказывается на сроке службы пластиковых дверей.
При этом стоимость металлопластиковых входных дверей ниже, чем в аналогичных вариантов. Цена зависит от:
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Наличии фурнитуры
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Добавление элементов декора;
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Типа открывания;
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Выбранной системы профиля;
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Материала, из которого сделан порог (алюминиевый или пластиковый)
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Замке.
Удобно и то, что для установки не требуется использовать специальное оборудование, монтаж производится за несколько часов.