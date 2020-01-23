Входные пластиковые двери - надежная защита и неповторимый дизайн®

23 января 2020 г. 12:19
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Для тех, кто хочет обеспечить безопасность в частном доме, необходимые металлопластиковые двери входные от VEKA. Также такие конструкции можно использовать в торговых центрах, офисах и кафе. Они отличаются высокой прочностью и надежностью, которые обеспечены благодаря использованию при производстве качественных материалов.

 

Виды пластиковых входных дверей

Пластиковые входные конструкции классифицируют в зависимости от типа открывания. выделяют:

  • Одностворчатые двери. В них одна створка, позволяет устанавливать их в частных жилых домах и помещениях с малой проходимостью. Их можно оснастить многозапорных замком.
  • Двустворчатые двери. Оснащены двумя створками, обе из которых можно открывать. Их заказывают для установки в торговых центрах и магазинах.

Также такие двери сегментирующие по виду декора:

  • тонированный;
  • ламинированный;
  • витражная;
  • Зеркальный.

Характерные особенности дверей

Входные двери, изготовленные из пластика, во многом отличаются от других типов конструкций, в основе которых лежат другие материалы. К их основным преимуществам относятся:

  • Высокая тепло- и звукоизоляция (оптимальных показателей удается достичь благодаря качественному уплотнителю)
  • Водонепроницаемость (водоотводный канал выполнен со скосом, поэтому влага не проникает в помещение);
  • Устойчивость к изменениям погодных условий и температуры;
  • Защита обеспечивается благодаря возможности установки дополнительной защитной фурнитуры (усиленные защитные петли, противовзломные замки)
  • Возможность создания входной конструкции любой формы, дизайна и цвета
  • Отличная прочность, которая сводит к минимуму вероятность взлома;
  • Простота ухода (поверхность двери гладкая, с нее легко удаляются любые загрязнения);
  • Двери рассчитаны на несколько тысяч циклов открывания.

Все это положительно сказывается на сроке службы пластиковых дверей.

При этом стоимость металлопластиковых входных дверей ниже, чем в аналогичных вариантов. Цена зависит от:

  • Наличии фурнитуры
  • Добавление элементов декора;
  • Типа открывания;
  • Выбранной системы профиля;
  • Материала, из которого сделан порог (алюминиевый или пластиковый)
  • Замке.

Удобно и то, что для установки не требуется использовать специальное оборудование, монтаж производится за несколько часов.

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