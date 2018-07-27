Видеоблогинг на YouTube: как стать звездой в 2к18®

В 2018 году много людей мечтает зарабатывать при помощи блогов на YouTube. Неудивительно, ведь этот путь кажется очень простым: нигде не работаешь, просто говоришь на камеру и получаешь за это несколько десятков тысяч долларов в год. Впрочем, как показывает опыт ютуберов, это занятие лишь кажется простым.

Как начинали известные блогеры

EeOneGuy. Самый популярный блогер Рунета. Прославился тем, что играл в игры и вел онлайн-стримы. Основная его аудитория – это дети. Не слишком платежеспособный сегмент, но:

во-первых, его зрители растут вместе с ним;

во-вторых – на сегодняшний день у Ивана уже более 13 000 000 подписчиков, так что здесь можно взять количеством, а не качеством аудитории.

Пример EeOneGuy как нельзя лучше показывает, что даже обычный подросток из украинского села способен зарабатывать огромные деньги при помощи YouTube. Однако сегодня канал, к сожалению, на паузе.

Катя Клэп. Изначально просто дурачилась на видеокамеру. Перевоплощалась в нелепые образы, надевала странные костюмы, пыталась пародировать звезд и исполнять песни собственного сочинения. Многие скажут, что все это было совсем не смешно. Но реальность такова: ее контент удачно попал в целевую аудиторию и собрал на сегодняшний день свыше 6 000 000 подписчиков.

Славный Друже Oblomoff. Он же Олег Григорьев. Отучился в университете на архитектора, но затем несколько лет зарабатывал на жизнь веб-программированием через биржу фриланса. Когда на YouTube появилась монетизация, начал пробовать записывать видео на кулинарную тему. Олег не был профессиональным поваром, он просто любил готовить. Относился к блогу, как к хобби, но затем канал стал для него основным источником дохода. Сегодня общее число его подписчиков превышает 2 500 000.

Почему у вас другой путь

Многие популярные блогеры, в том числе и вышеперечисленные, начинали с минимумом оборудования, без актерской подготовки и хорошо продуманных сценариев. Поэтому сейчас, если посмотреть их первые выпуски, вы будете позабавлены, но вряд ли сможете досмотреть ролик хотя бы до половины. Тогда аудитория не отличалась требовательностью и конкурентов почти не было.

Сегодня же планка вхождения в мир YouTube стала на порядок выше. Опытные блогеры обросли командой и прокачали индивидуальный скилл. А вдобавок к ним видеоплатформу начали завоевывать телеканалы и профессиональные продакшены.

А плюс же в том, что вы можете научиться делать не хуже. iPhone или камера GoPro стоимостью несколько сотен долларов снимает не намного хуже профессионального оборудование. А актерские, режиссерские и авторские навыки можно прокачать на специализированных курсах. В Украине обучение YouTube проводится в AIR Academy. Здесь работает команда специалистов, которая поможет вам обрести навыки и знания по созданию и раскрутке канала, съемке и монтаже роликов, а также другим важным аспектам.