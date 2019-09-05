Виктор Медведчук подал в суд на харьковское издательство

Харьковское издательство готовится к суду с Виктором Медведчуком. Иск в суд он подал после появления выхода книги Вахтанга Кипиани «Дело Васыля Стуса». Медведчук требует защиты чести, достоинства и опровержения недостоверной информации. В издательстве говорят: книга основана на документах, а сам иск считают попыткой прямого давления на свободу слова

Почти семьсот страниц архивных исследований и документов. Это книга «Дело Васыля Стуса» Вахтанга Кипиани. Адвокатом Стуса в деле, о котором говорится в книге Кипиани, был Виктор Медведчук. Сейчас в суде он требует защиты своего достоинства и опровержении недостоверной информации.

Они требуют, чтоб мы прекратили печать и распространение

В деле трое ответчиков - Кипиани, типография и харьковское издательство «Виват». По мнению Юлии Орловой, гендиректора издательства, удовлетворение иска может привести к запрету книги. Издательница расценивает это как ограничение свободы слова.

Юлия Орлова, гендиректор издательства "Виват"

Мы вообще как издательство работаем с экспертами в своей области или с политологами, или с историками. Вахтанг Кипиани - учредитель ресурса «Историческая правда». В этой связи мы относимся к Вахтангу Кипиани как к абсолютному специалисту и эксперту

А это экспозиция «Книга на скамье подсудимых» в Харьковском литературном музее.

Татьяна Пилипчук, сотрудница Харьковского литературного музея

І от для мене сама особистість Стуса – це той, хто не боявся. Той, хто не йшов на компроміси

По словам Татьяны Пилипчук, сотрудницы музея, фигура Васыля Стуса остается крайне привлекательной для исследователей украинского движения сопротивления.

Це надзвичайно цікавий період. Він тривав недовго, коли можливі були нові книги

Документы, использованные в книге, это источники, надежнее воспоминания очевидцев, говорит харьковский историк Эдуард Зуб.

Эдуард Зуб, историк

Кожна людина – це жива людина. У неї є свої симпатії та антипатії. Інша справа, коли документ. Його теж треба піддавати сумніву. Але це джерела на порядок вище, ніж мемуари

Доказать в суде вред деловой репутаций после выхода книги будет трудно, считает юрист Дмитрий Остапенко.

Дмитрий Остапенко, адвокат

Ця книга фактично є збіркою передрукованих офіційних документів з матеріалів кримінальної справи. І в цій книзі фактично надається гола правда, що саме відбувалось в цьому кримінальному процесі. Я не побачив в цій книзі якихось тверджень щодо професійної діяльності пана Медведчука як адвоката

Судове засідання у цій справі призначене на 2 жовтня. Воно відбудеться в Києві, у Дарницькому суді. Інформація про це є на офіційному сайті суду. За коментарем щодо причин та підстав для позову ми звернулись до Ігоря Кириленка, адвоката Віктора Медведчука. На відповідь – чекаємо

Это не первый конфликт вокруг второго суда над Стусом и участия его защитника в этом процессе. Сегодня в прокат выходит фильм «Заборонений». Сцену суда доснимали отдельно - точно по протоколам судебного заседания. Это сделали после того, как общественность возмутилась, что ее нет, потому что на съемочную группу оказывается давление