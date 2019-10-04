«Він вважав, що обов’язок чоловіка не ховатись за мамину спідницю…» В Харькове заканчивают монтаж Монумента защитникам Украины

В Харькове заканчивается монтаж первого Монумента в честь Защитников Украины, которые дали отпор российским оккупантам на Востоке страны. Монумент символизирует Украину - целостную и мощную державу, которая понесла потери. И самые тяжёлые, это - человеческие жизни. Более двухсот жителей Харьковщины не вернулись с войны

А це його піксельна сорочка. Я її залишила собі, спочатку це була моя плакальна сорочка

Харьковчанка Наталья Мищенко не дождалась с войны сына Сергея. Он служил под Мариуполем. Даже когда там шли ожесточенные бои, всегда успокаивал маму.

Наталья Мищенко, харьковчанка

Мамо, ми їмо й спимо. То не в нас. То не в нас стріляють. У нас тихо. Взагалі він вважав, що обов’язок чоловіка - не ховатись за мамину спідницю

Це ніж, який він здобув у бою у російського солдата. Це ніж «іхтамнєта». Коли казали – їх там немає. Цей ніж воєнний трофей

На защиту Украины от прокремлевских наёмников стали более пятнадцати тысяч жителей Харьковщины, рассказывает руководитель ветеранской организации Юрий Корсунов.

Более двухсот заплатили за Независимость страны самую высокую цену - погибли на фронте. Сейчас в Харькове завершается монтаж монумента в их честь.

Юрий Корсунов, секретарь Рады ОО «Союз ветеранов АТО»

Роботи виконані на 90%. За сьогодні-завтра ми плануємо завершити монтаж елементів монументу. Залишиться благоустрій.

Основной элемент монумента - это куб, самая прочная и крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину, говорит Корсунов, - целостную и мощную державу. Куб изготовлен из архитектурного бетона. Обычно в бетоне три составляющие, в этом их - семь. Это делает бетон высокопрочным и влагостойким.

Сейчас начинается монтаж конструкции.

Петр Косач представляет фирму подрядчика из столицы. Косач сам ветеран Антитеррористической операции. Говорит - этот заказ был особенным.

Петр Косач, ветеран АТО

Для нас це було за честь - брати участь в такому проекті . Щоб це було увіковічено, і показати для людей, наскільки це важливо - мати свою державу і сувернитет

Одновременно на Мемориальном комплексе устанавливают четырнадцать стел. Такое количество символизирует год начала Антитеррористической операции. Работы по монтажу не останавливаются ни на минуту.

Этот монумент увековечит и память о сыне Натальи Мищенко. Сейчас женщина пересматривает семейные фото и гордится внучкой Евой. О том, что невеста Сергея в положении, Мищенко узнала на сороковой день после его гибели.

Вона дуже нагадує сина - бровки, носик, губи, ямочка на підборідді – це Серьожа

Закончить монтаж Монумента планируют к 14 октября – Дню защитника Украины.