Виновник смертельного ДТП в Харькове, отбывавший наказание за пьяное вождение авто, вышел на свободу по амнистии

Харьковчанин Андрей Полтавец, который получил второй тюремный срок за езду в пьяном состоянии, вышел на свободу по амнистии.

Об этом рассказала заведующая сектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Ольга Кузнецова, сообщает агентство Укринформ.

Она отметила, что Полтавец отбывал наказание в Хролевском исправительном центре №140 с 10 мая, а освободили его 8 июня. По словам Кузнецовой, сведений о том, где он находился ранее, у нее нет.

Напомним, что в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, Андрей Полтавец выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях в Харькове и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, среди них были двое детей и беременная женщина.

Суд признал Полтавца виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей и назначил 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортом на три года.

В сентябре 2015 года виновный досрочно освободился из тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в 2017 году, несмотря на запрет суда и изъятое водительское удостоверение, мужчина сел за руль и был вновь в нетрезвом состоянии.

В декабре прошлого года суд признал виновным 46-летнего Андрея Полтавца в уклонении от наказания, его осудили на 2 года 9 месяцев лишения свободы. Однако по закону Савченко срок его наказания сократился до 1 года 9 месяцев.