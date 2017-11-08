Виновным себя не считает. Подробности избрания меры пресечения Геннадию Дронову

Геннадий Дронов прибывает в Киевский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения, из больницы. О подозрении ему объявили 6 ноября. Так что его статус изменился со свидетеля на подозреваемого. Прокурор отмечает тяжесть правонарушения - во время аварии, участником которой стал Дронов, погибло 6 человек, еще пятеро получили тяжелые травмы. С самого начала следствия Дронов почти все время находится на больничной койке, следовательно, уверен прокурор, может затягивать следствие, пользуясь своим положением. Также есть вероятность влияния на свидетелей. Прежде всего речь идет о женщине, которая была во время столкновения на пассажирском сиденье «Туарега». Она пока не дала показаний. Риски прокурор считает доказанными.

Максим Блохин, прокурор:

Прошу задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваного Дронова Геннадія Олексійовича 11 квітня 68 р.н. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У зв’язку із загибеллю людей не визначати розмір застави підозрюваному Дронову Геннадію Олексійовичу.

До начала своего выступления защита добавляет к материалам дела несколько дисков с видео, фото с места ДТП, и еще ряд документов относительно самого Дронова. Также адвокат подозреваемого предлагает заслушать показания пассажирки «Туарега», чтобы опровергнуть возможность влияния на нее. Приобщив документы к делу, судья поддерживает прокурора. Слушать свидетеля нет необходимости. Такое решение становится поводом для последующего ходатайства защиты.

Сергей Перепелица, адвокат Г. Дронова:

Нами було заявлено клопотання про допит свідка, який дійсно може спростувати доводи, які містяться в клопотанні про обрання запобіжного заходу, але дане клопотання не було задоволене. Отже виходить, що сторона обвинувачення, прокурор і слідчий можуть долучати всі докази, які вважають за необхідне, а сторона захисту обмежена. Тому ми вимушені подати заяву про відвід слідчого судді.

После электронного распределения вопрос об отводе следственного судьи решает другая судья. Заслушав обе стороны, Светлана Шмадченко не считает ходатайство адвоката обоснованным.

Светлана Шмадченко, судья:

Заяву адвоката Перепелиці Сергія Івановича про відвід слідчого судді Київського районного судуд м. Харкова Єфіменко залишити без задоволення.

Заседание продолжает следственная судья. Слово предоставляется подозреваемому. Дронов уверяет - невиновен.

Геннадий Дронов, подозреваемый:

Я пересікав перехрестя на чітке зелене світло світлофора, убедившись в том, що не було ніякої помехи, ніякої опасности.

После исследования доказательств – видео-дисков, протоколов проведения следственного эксперимента и других документов, предоставленных следствием и защитой, слово предоставляется прокурору. Он еще раз подчеркивает - к Дронову должна быть применена максимальная мера пресечения. Чтобы подкрепить свою позицию, прокурор объявляет результаты судебно медицинской экспертизы.

Максим Блохин, прокурор:

Висновки цієї експертизи встановили, що дані за травматичні ушкодження кісткових м’якотканих структур шийного відділу хребта не виявлено. Тобто вбачається імітація важкого стану здоров’я.

Выступление адвоката длится полчаса. Защитник Дронова подробно разбирает каждую позицию обвинения. Обращает внимание следственного судьи на работу светофора, скорость машины Зайцевой, и различия в показаниях свидетелей. Отмечает - его подзащитный тяжело болен. В подтверждение приводит выводы медиков частной клиники. Ни один из рисков не доказан, говорит Сергей Перепелица.

Сергей Перепелица, адвокат Г. Дронова:

Всі доводи є надуманими, необґрунтованими і суб’єктивними. Тому в даному випадку клопотання, яке подано слідчим за погодженням з прокурором, не підлягає задоволенню. І ми вважаємо, що навіть при обранні запобіжного заходу слідчий суддя повинен розглянути і можливість застосувати інших запобіжних заходів. Не пов’язаних із обмеженням волі Дронова.

Его подзащитный менее разговорчив, Геннадий Дронов согласен сотрудничать со следствием и не намерен бежать.

Геннадий Дронов, подозреваемый:

Я - законопослушный гражданин, у меня нет нарушений, я полностью согласен сотрудничать со следствием.

Выслушав обе стороны и самого подозреваемого судья удалилась в совещательную комнату.