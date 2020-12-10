Вирус не выбирает по возрасту. Чем течение COVID-19 у детей отличается от взрослых?

Накануне в правительстве сообщили, что карантин в Украине усилят 8 января, и будут действовать более строгие ограничения до 24-го января. Основные причины связаны с несколькими факторами, объяснили в Министерстве здравоохранения. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации в стране относительно распространения болезни, количество новых случаев инфицирования остается большим. Медицинская система работает в напряженном режиме, говорят в Минздраве. Вместе с тем, в конце января в стране ожидается рост заболеваемости гриппом. Усиленный карантин позволит уменьшить социальные контакты людей, и, как результат, снизить количество больных.

Максим Степанов, министр здравоохранения:

Ми розраховуємо на ефект - не менше ніж 40-50 відсотків зниження кількості інфікованих за цей період. У нас є чітка стратегія щодо збілльшення тестування на коронавірусну хворобу і вона є одною зі складових нашої загальної боротьби із коронавірусною хворобою.

И хотя среди украинцев еще есть миф, что СOVID-ом, в основном, болеют пожилые люди, врачи говорят - активно инфицируются и взрослые всех возрастов, и дети. С начала пандемии в Харьковской областной детской инфекционной больнице приняли около 1500 детей с подозрением на СOVID-19. Лабораторно подтвердился коронавирус у более, чем 300. Главный врач детской инфекционки Дмитрий Кухарь подчеркивает: в их больницу доставляли и младенцев, и детей чуть старше, и подростков. В-основном дети переносят COVІВ-19 легче, чем взрослые, говорят специалисты.

Дмитрий Кухарь, директор КНП «Областная детская инфекционная клиническая больница»:

Всего процентов 5, даже меньше, это дети, которые проходят через отделение интенсивной терапии. Но у нас изначально было только 2 детей, которые были на аппарате ИВЛ. Остальные все дети были на кислороде. С помощью аппарата, но не переводили их полностью на искусственную вентиляцию легких, то есть дети переносят легче.

Однако есть плохой момент, отмечает Кухарь, проявление COVIDа у детей более разнообразное. От симптомов похожих на простуду до симптомов подобных отравлению. Именно поэтому родителям стоит внимательно следить за состоянием ребенка, отмечает медик.

Дмитрий Кухарь, директор КНП «Областная детская инфекционная клиническая больница»:

Ребеночек, начиная заболевать ковидом может дать проявление в виде респираторной инфекции, с особенностями, безусловно. Не классика гриппа или аденовирусной или еще что-то. Может общий болевой синдром с отсутствием питания, с температурой. Может быть кишечный синдром, когда изначально стартово без других симптомов начинается дисфункция кишечника.

За минувшие сутки в Харьковской области обнаружили 711 новых случаев COVID-19. В-общем, коронавирус подтвердился с начала года в более чем 60 тысяч жителей Харьковщины. Из них - 42 с половиной тысячи выздоровели. А более 17 тысяч человек - еще находятся под наблюдением.