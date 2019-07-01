 

Виселицы в центре города: в Харькове во время акции протеста "повесили" депутатов

01 июля 2019 г. 18:08
Автор: Лариса Говина
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Акцию протеста устроили активисты "Нацкорпуса". Во время перформанса они установили виселицы, на которых повесили чучела депутатов горсовета, голосовавших за возвращение проспекта Петра Григоренко имени маршала Жукова. Соответствующее решение было принято 19 июня.

Кроме того, участники акции возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы. Таким образом, говорят, хотели показать, что будут бороться с коррупционерами во власти и сторонниками создания в Харькове так называемой ХНР. Венки и виселицы, по их словам, символизировали очищение власти и прощание с лицами, которые действуют вопреки закону.

"Очищение через жертвоприношения:так должна выглядеть люстрация. Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили и так далее - от этого становится жутко. А это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета," - сказал один из участников акции, Михаил Коваленко.

В полиции тем временем сообщили, что заявлений на проведение акции не было, участовали в ней около 30 человек. Информация о событии внесена в Журнал учета заявлений и сообщений Шевченковского ОП.

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