"Вишиванкова хода": тысячи харьковчан прошлись по центру города в национальной одежде

Уже в 3 часа дня в центре Харькова многолюдно - горожане отмечают Всемирный день вышиванки. К празднованию готовлись заранее, некоторые пришли всей семьей и собственными руками вышивали орнаменты. Виды национальной одежды здесь на любой вкус - от рубашек до платьев и шаровар.

Александр, харьковчанин:

У повсякденному намагаюсь носити, сьогодні таке свято українське генетичнйи код для нас вишиванка. Дізналися, що буде хода, чому б не прийти, подивитися, познайомитися з людьми, які кохають Україну, зібратися разом.

Я собі костюмчик вишила, перший раз взяла нитку з голкою в 55 рочків, щоб почати вишивати, і оце я ошила всіх вже свої онучок, маленькі ще в мене там є а прийшли з Софійкою, ну це праздник, хай квітне Україна.

Торжества начинаются с выполнения национального гимна, потом харьковчане направились от площади Конституции до площади Свободы исполняя украинские песни.

Лариса Говина, корреспондент:

Центром Харкова крокують декілька тисяч містян, вдягнених у вишиванки.



Алина, харьковчанка:

Ми будемо показувати, що Харків у нас українське місто, ми дуже любимо Україну, ми знаємо, що все це вишиване, це традиція, їй 20 тисяч років. ц мене, наприклад, вишиванка з елементами трипільскої культури, тут є всі сільскогосподарьскі знаки, і сонце, і місяць, і зірки.

Шествие харьковчан закончилось парадом вышиванок, в течение 3 часов движение по центральной улице было ограничено, все мероприятия происходили под усиленной охраной.