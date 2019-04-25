Витамины, минералы, комплексы для собак ®

Чтобы собака всегда была здорова и находилась в тонусе, она должна получать достаточное количество питательных веществ, включая минерально-витаминный комплекс. Чаще всего он изначально входит в сухой или влажный корм в нужном количестве. Но иногда стандартного набора недостаточно. Особенно это касается собак, которые ведут активный образ жизни или обладают уникальными особенностями: большие размеры, шелковистая шерсть и многое другое.
Чтобы предоставить питомцу необходимый минерально-витаминный комплекс, не всегда нужно менять тип питания или готовить пищу самостоятельно. Для этого можно рассмотреть специальные витаминные добавки, которые поставляются ведущими мировыми производителями кормов для собак.
Прием витаминов никогда не требуется изначально, если собака чувствует себя отлично и не имеет проблем со здоровьем. Но в обратном случае витаминные комплексы являются незаменимыми. Они позволяют решить множество распространенных проблем. Например, многие владельцы знакомы с ситуациями, когда пожилые собаки снижают свою активность, не хотят гулять. Также у них могут появляться проблемы со зрением или, хуже всего, с зубами, которые оказывают негативное влияние на питание, так как обычный корм становится сложно раскусывать. В данном случае не всегда требуются кардинальные методы лечения. Важно проводить профилактику заболеваний и предоставлять собакам витамины.
Витаминные комплексы разрабатываются не только для пожилых собак. Производители выпускают витамины для щенков, взрослых питомцев. Отдельной категорией является продукция для всех стадий жизни.
Помимо этого, в каталоге интернет-магазине «Зоотовары» https://www.zootovary.com/vitaminy-dlya-sobak-c-22_84.html можно найти ряд витаминных комплексов с узконаправленным действием. Основными из них являются:
В состав могут входить минерально-витаминные комплексы, витамины, микроэлементы, аминокислоты, пробиотики, кальций, биотин, пивные дрожжи, таурин, глюкозамин, хондроитин, L-карнитин и многое другое.
Приобрести витаминные комплексы можно в виде таблеток, порошка, капсул, гранул, суспензии или пасты. Выбор зависит от метода приема и особенностей собаки. Некоторые разновидности могут добавляться в обычное питание.
Чтобы правильно подобрать витамины, Вы можете проконсультироваться с личным ветеринаром или сотрудниками магазина «Зоотовары.com». С покупателями работают профессионалы с опытом и соответствующим образованием.