Витамины, минералы, комплексы для собак ®

Чтобы собака всегда была здорова и находилась в тонусе, она должна получать достаточное количество питательных веществ, включая минерально-витаминный комплекс. Чаще всего он изначально входит в сухой или влажный корм в нужном количестве. Но иногда стандартного набора недостаточно. Особенно это касается собак, которые ведут активный образ жизни или обладают уникальными особенностями: большие размеры, шелковистая шерсть и многое другое.

Чтобы предоставить питомцу необходимый минерально-витаминный комплекс, не всегда нужно менять тип питания или готовить пищу самостоятельно. Для этого можно рассмотреть специальные витаминные добавки, которые поставляются ведущими мировыми производителями кормов для собак.

Виды витаминов и особенности приема

Прием витаминов никогда не требуется изначально, если собака чувствует себя отлично и не имеет проблем со здоровьем. Но в обратном случае витаминные комплексы являются незаменимыми. Они позволяют решить множество распространенных проблем. Например, многие владельцы знакомы с ситуациями, когда пожилые собаки снижают свою активность, не хотят гулять. Также у них могут появляться проблемы со зрением или, хуже всего, с зубами, которые оказывают негативное влияние на питание, так как обычный корм становится сложно раскусывать. В данном случае не всегда требуются кардинальные методы лечения. Важно проводить профилактику заболеваний и предоставлять собакам витамины.

Витаминные комплексы разрабатываются не только для пожилых собак. Производители выпускают витамины для щенков, взрослых питомцев. Отдельной категорией является продукция для всех стадий жизни.

Помимо этого, в каталоге интернет-магазине «Зоотовары» https://www.zootovary.com/vitaminy-dlya-sobak-c-22_84.html можно найти ряд витаминных комплексов с узконаправленным действием. Основными из них являются:

Общеукрепляющие комплексы, способствующие развитию и укреплению иммунной системы.

Поддержание функций мочеполовой системы.

Восстановление, профилактика работы почек и печени.

Устранение проблем с сердечной недостаточностью.

Восстановление пищеварения, исключение диареи и других проблем.

Улучшение здоровья кожи и качества шерсти.

Лечение и развитие суставов, связок.

Укрепление костей, зубов.

В состав могут входить минерально-витаминные комплексы, витамины, микроэлементы, аминокислоты, пробиотики, кальций, биотин, пивные дрожжи, таурин, глюкозамин, хондроитин, L-карнитин и многое другое.

Приобрести витаминные комплексы можно в виде таблеток, порошка, капсул, гранул, суспензии или пасты. Выбор зависит от метода приема и особенностей собаки. Некоторые разновидности могут добавляться в обычное питание.

Чтобы правильно подобрать витамины, Вы можете проконсультироваться с личным ветеринаром или сотрудниками магазина «Зоотовары.com». С покупателями работают профессионалы с опытом и соответствующим образованием.