Визит министра обороны в Харьков: Полторак рассказал о новой технике для ВСУ

Мощная и прочная броня - главное преимущество нового корпуса БТР-4, который разработали инженеры завода имени Малышева. Ранее такие изготавливали только на заводе в Лозовой, затем харьковские конструкторы усовершенствовали его таким образом, чтобы максимально защитить бойцов. Теперь, уверяют, готовы к серийному производству и выполнению госзаказа для Министерства обороны на 2019 год. БТР-4 с новым корпусом прошел почти все стадии испытаний.

Борис Литвин, и.о. главного инженера завода имени Малышева:

Гидравлические испытания. На заводе сделана вся подготовка производства, где мы самостоятельно смогли выполнить эти работы. Прошли испытания пулевой стрельбой на полигоне, без замечаний. И сейчас 3-й этап. Последний этап испытаний. Пробегом. Мы должны пробежать порядка 500 км. Проверить микротрещины и другие характеристики.



Умело управлять бронетранспортерами, которые выпускают харьковские предприятия, курсанты военных ВУЗов и служащие Вооруженных Сил Украины учатся на тренажерах конструкторского бюро имени Морозова. Программа минимум - 10 учебных часов за пультом управления. Параллельно с усовершенствованием военной техники, говорят инженеры, модернизируют и тренажеры.

Андрей Богач, ученый секретарь ГП "Харьковского КБ по машиностроению имени А. Морозова":

Зараз тренажери вже дозволяют імітувати безспосередньо дії підрозділу, а не діяти в складі однієї бойовой машини. Зараз ми співпрацюємо в кооперації з провідними фахівцями з розробки програмного забезпечення, і це нам дозволяє відтворювати найбільш реально бойову обстановку.

Проверить насколько готовы предприятия "Укроборонпрома" к поставке техники для нужд армии, в Харьков прибыл Министр обороны Украины Степан Полторак. Он заявил - государственный оборонный заказ на 2019-й предусматривает поставку образцов продукции, которой еще не было на вооружении ВСУ.

Степан Полторак, Министр обороны Украины:

Державне оборонне замовлення цього року, 19-го, для мене особисто є дуже оптимістичним, тому що в ньому передбачено на поставку на озброєння до складу, як мінімум до 20 зразків ,які раніше навіть не стояли на озброєнні Збройних Сил.

Госзаказ, полученный заводом имени Малышева для потребностей Министерства обороны, отмечают конструкторы, планируют выполнить в течение этого года.