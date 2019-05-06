Визит Степана Полторака в ХНУВС им.Кожедуба: подробности

Праздничное построение личного состава университета имени Кожедуба сегодня происходит по случаю назначения нового начальника - Александра Туринского.

Он исполнял некоторое время обязанности ректора, но тогда это было "временно". Теперь он выиграл конкурс и, по результатам аттестационной комиссии, возглавил один из силовых вузов Харькова.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что перед ректором стоит задача обеспечить курсантов практическими навыками, которые основываются на опыте участников ООС:

Степан Полторак, министр обороны Украины

Головним – пріоритетним - завданням є підвищити рівень практичної готовності випускника Харківського Національного університету повітряних сил до виконання бойових завдань, час, коли ми відпускали молодих офіцерів, які не мали часу нальотів, або не мали практичних навичків, або вони були мінімальними, закінчився в 14 році. За таку підготовку ми заплатили дуже високу ціну

Также министр сообщил, что курсанты-кожедубовцы смогут летать и учиться на модернизированных боевых самолетах. Речь идет об Л-39, сейчас завершаются переговоры с заграничными партнерами, которые имеют опыт и технологии, чтобы обновить машины, отметил Полторак и назвал количество самолетов, которые уже отремонтированы:

Степан Полторак, министр обороны Украины

Навчатися наші курсанти будуть і на нових літаках. І вони так само будуть поставляти цю техніку в ЗСУ України. Тільки львівський авторемонтний завод за п"ять років відремонтував 30 літаків, МІГ-29, враховуючи, що минулі роки - це були 1-2 літака, то 30 - це серйозна цифра

Информацию об увеличении военной техники России на границе с Украиной Степан Полторак подтвердил. Он заявил, что сейчас там увеличилось количество тактических групп - их уже 29. Также россияне усилили группировку в Крыму, и это свидетельствует не о мирных намерениях соседа, но пока говорить о широкомасштабном вторжении российских войск рано, сказал Министр обороны, хотя угроза никуда не делась.