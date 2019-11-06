Визит Зеленского в Харьков начался с вопроса об отоплении

06 ноября 2019 г. 14:00
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня в Харьков прибыл с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский.

С двухчасовой задержкой совещание о проблемах концерна «Укроборонпром» началось.

В актовом зале на территории ХАЗа собрались чиновники, сотрудники авиазавода и бизнесмены.

Также Зеленский пообещал сегодня представить нового губернатора Харьковской области.

"Чому у вас у кожній будівлі холодно?", - с такого риторического вопроса начал президент представление нового губернатора.

Также Зеленский обратился к олигарху Ярославскому, с просьбой собрать бизнес и что-то решить с заводами, которые не работают.

 

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