Визит Зеленского в Харьков начался с вопроса об отоплении

Сегодня в Харьков прибыл с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский.

С двухчасовой задержкой совещание о проблемах концерна «Укроборонпром» началось.

В актовом зале на территории ХАЗа собрались чиновники, сотрудники авиазавода и бизнесмены.

Также Зеленский пообещал сегодня представить нового губернатора Харьковской области.

"Чому у вас у кожній будівлі холодно?", - с такого риторического вопроса начал президент представление нового губернатора.

Также Зеленский обратился к олигарху Ярославскому, с просьбой собрать бизнес и что-то решить с заводами, которые не работают.