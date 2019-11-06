Визит Зеленского в Харьков: возле ХОГА проходит пикет (видео)

06 ноября 2019 г. 12:36
22 просмотра

Как сообщалось, сегодня, 6 ноября, в Харьков с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

По информации, опубликованной Офисом президента, Владимир Зеленский сегодня в Харькове представит нового главу ХОГА.

Тем временем под стенами ХОГА сейчас проходит пикет, на который пришли более ста человек.

Как сообщается в одном из Телеграмм-каналов, активисты собрались, чтобы спросить у президента, почему назначение главы области происходит без конкурса.

Харьковская активистка и волонтер Ярина Чаговец отметила, что Юлия Светличная перед назначением на должность главы ХОГА конкурс проходила.

Общественный порядок во время проведения пикета охраняют 25 полицейских.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.