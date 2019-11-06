Визит Зеленского в Харьков: возле ХОГА проходит пикет (видео)

Как сообщалось, сегодня, 6 ноября, в Харьков с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

По информации, опубликованной Офисом президента, Владимир Зеленский сегодня в Харькове представит нового главу ХОГА.

Тем временем под стенами ХОГА сейчас проходит пикет, на который пришли более ста человек.

Как сообщается в одном из Телеграмм-каналов, активисты собрались, чтобы спросить у президента, почему назначение главы области происходит без конкурса.

Харьковская активистка и волонтер Ярина Чаговец отметила, что Юлия Светличная перед назначением на должность главы ХОГА конкурс проходила.

Общественный порядок во время проведения пикета охраняют 25 полицейских.