"Вконтакте" и "Одноклассники" останутся под запретом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщили в Офисе Президента.

"Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников", - сообщили в ОП.

Также в Офисе Президента отметили, что должно быть принято решение СНБО о продлении запрета российских соцсетей, после чего глава государства подпишет соответствующий указ. В то же время в ОП не уточнили, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности.

Отметим, что заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что указ Президента Украины о продлении санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов ожидается 14 мая. Член фракции «Голос» Роман Лозинский 13 мая объявил, что в Раде собрали более 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и принятия на нем постановления о продлении санкций против российских соцсетей и сервисов.

Ранее, 10 апреля, Служба безопасности Украины внесла в СНБО предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на три года. По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и сервисов «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С и «Парус».

Напомним, в мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций на три года против российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее решение было принято в связи с тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.